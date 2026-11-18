Gürcüstanda 31 yaşlı azərbaycanlı elektrik cərəyanından ölüb
Gürcüstanda 31 yaşlı azərbaycanlını elektrik cərəyanı vurub.
1news.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Kaxeti bölgəsinin Laqodexi bələdiyyəsi qeydə alınıb.
Hadisə zamanı 31 yaşlı Əmrah Kazımov həyatını itirib.
Faciə ötən gün Uzuntala kəndində qeydə alınıb. Usta işləyən Əmrah Kazımov talvarın üzərinə dam örtüyü vurduğu zaman ehtiyatsızlıqdan yüksək gərginlikli elektrik naqillərinə toxunub.
Nəticədə onu elektrik cərəyanı vurub və 31 yaşlı kişi hadisə yerində vəfat edib.
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