Dollar sabit qaldı, avro ucuzlaşdı – MƏZƏNNƏLƏR
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,8681 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 2,0687 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8681
|
100 Rusiya rublu
|
2,0687
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1422
|
1 Belarus rublu
|
0,5682
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1277
|
1 Çexiya kronu
|
0,0767
|
1 Çin yuanı
|
0,2550
|
1 Danimarka kronu
|
0,2499
|
1 Gürcü larisi
|
0,6553
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0182
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2436
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1677
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0230
|
1 İsrail şekeli
|
0,5226
|
1 Kanada dolları
|
1,1879
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4524
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3830
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5093
|
1 Moldova leyi
|
0,0931
|
1 Norveç kronu
|
0,1764
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6132
|
1 Polşa zlotası
|
0,4241
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3493
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0159
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3184
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2865
|
Türk lirəsi
|
0,0337
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0376
|
Yapon yeni
|
1,0681
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9336
|
Qızıl
|
6435,2055
|
Gümüş
|
77,9609
|
Platin
|
2390,8970
|
Palladium
|
1619,4540