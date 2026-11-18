“İrşad”da yeni missiya başlayır: Yaşıl Cümə! - FOTO - VİDEO
“İrşad” 20–30 noyabr tarixlərində ilin ən gözlənilən alış-veriş missiyalarından birinə start verir.
Kampaniya çərçivəsində mağazalar şəbəkəsində təqdim olunan geniş çeşidli məhsullara 70%-dək endirimlər tətbiq edilir.
Aksiya müddətində müştərilər məhsulların endirimli qiymətini 18 aya FAİZSİZ, yaxud 6 aya FAİZSİZ və KOMİSSİYASIZ bölə biləcəklər. Bundan əlavə taksit kartları ilə 12 aya FAİZSİZ ödəniş imkanı da təqdim olunur.
Smartfonlardan televizorlara, məişət texnikasından mebel və aksesuarlara qədər bir çox məhsul bu missiyanın bir parçasıdır.
“Yaşıl Cümə” kampaniyası çərçivəsində xüsusi şərtlərlə təqdim olunan bəzi məhsulları diqqətinizə çatdırırıq:
“Mibro Earbuds 6 Black” simsiz qulaqlıq 70% endirimlə 99,99 AZN yox, 29,99 AZN
“Tefal TW2925EA Swift Power” model tozsoran 67% endirimlə 99.99 AZN
59.99 AZN dəyərində olan “Midea MK-17D19A2” elektrik çaydanı 40 AZN endirimlə 19.99 AZN
“Xiaomi brendinin “Air Fryer Essential 6L White BHR8588EU” fritozu 200 AZN endirimlə 299.99 AZN yox, 99.99 AZN
“Fakir Uno Chefry” fritozu 50% endirimlə 119.99 AZN
“Midea MC-JSY3921C” tosteri 200 AZN endirimlə 349.99 AZN yox, 149.99 AZN
“HONOR 600” seriyasından olan smartfonlara 20% endirim
“iPhone 17” modeli 400 AZN endirimlə 2899 AZN yox, 2499 AZN
“Samsung Galaxy A576 256 GB” smartfonuna 300 AZN dəyərində endirim
Yeni “HONOR X9e Pro” smartfonlarına 360 AZN-dək endirim
Müştərilər kampaniyadan istənilən “İrşad” satış nöqtəsində, eləcə də rəsmi www.irshad.az veb-saytı və mobil tətbiq üzərindən onlayn qaydada faydalana bilərlər.
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