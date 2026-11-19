Yaxın Şərqdə üç ay xidmət aparan ABŞ gəmisi regionu tərk etdi - SƏBƏB
ABŞ-ın “USS George Washington” aviadaşıyıcı gəmisi Yaxın Şərqi tərk edərək Sakit okeana yollanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Sakit okean donanmasının adının açıqlanmasını istəməyən nümayəndəsi ABŞ Hərbi Dəniz İnstitutuna (USNI) açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, təxminən üç aydır Yaxın Şərqdə xidmət aparan aviadaşıyıcı gəmi regionu tərk edərək ABŞ-ın 7-ci Donanmasının məsuliyyət zonasına daxil olub.
Qeyd edək ki, daha əvvəl “The New York Times” qəzeti ABŞ-ın hərbi rəsmisinə istinadən “USS Theodore Roosevelt” aviadaşıyıcı gəmisinin bir neçə gün ərzində Yaxın Şərqə çataraq fəaliyyətə başlayacağını iddia edib.
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