Qızıl kəskin ucuzlaşdı
"Comex" birjasında 2026-cı ilin dekabr ayı üçün nəzərdə tutulmuş qızıl füçersinin dəyəri 2025-ci il sentyabrın 2-dən bəri ilk dəfə olaraq bir trua unsiyası üçün 3 550 dollardan aşağı həddə geriləyib.
1news.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat ticarət platformasının rəsmi göstəricilərində əks olunub.
Bakı vaxtı ilə saat 06:07-yə olan vəziyyətə əsasən, qızılın qiyməti 5.28 faiz azalaraq bir trua unsiyası üçün 3544.4 dollar təşkil edib. Saat 06:12-də isə füçers müqaviləsinin dəyərində ucuzlaşma tendensiyası daha da sürətlənib və bir trua unsiyası üçün 3538.3 dollara qədər (-5.44%) eniş müşahidə olunub.
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