Sabirabadda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada öldü
Sabirabadda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 31-i saat 22 radələrində Sabirabad rayonunun Çöl Beşdəli kəndinin ərazisində Vüqar Əliməmmədov idarə etdiyi “QAZ-31105” markalı avtomobillə yolu keçən Sabirabad rayonunun Çölbeşdəli kəndi sakini, 1961-ci il təvəllüdlü Məmmədov Yaşar Qubalı oğlunu vurub.
Piyada açıq kəllə-beyin travması ilə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirlib və ötən gecə orada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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