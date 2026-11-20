Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" XII turun açılış oyununda "İmişli" ilə heç-heçə edib
"Zirə" Misli Premyer Liqasının XII turunun açılış oyununda heç-heçə edib.
1news.az-ın məlumatına görə, Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə "İmişli" ilə üz-üzə gəlib.
Yevlax şəhər stadionundakı qarşılaşma 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb. "Qartallar"ın qollarını 44-cü dəqiqədə Davit Volkov, 55-ci dəqiqədə Rikardo Martins vurublar. Meydan sahiblərindən Seyxan Fərəcov 71 və 76-cı dəqiqələrdə penaltiləri dəqiq yerinə yetirib.
Xallarının sayını 20-yə çatdıran "Zirə" hələlik dördüncü pillədə qərarlaşıb. "İmişli" 12 xalla səkkizinci sıradadır.
Günün ikinci görüşündə "Sumqayıt" "Sabah"ı qəbul edəcək. Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda, saat 19:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Premyer Liqasında tura noyabrın 22-də yekun vurulacaq.