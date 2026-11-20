Samsung Bespoke AI Flex Tower Azərbaycanda: yeni yuma və qurutma dəsti satışdadır
Samsung-un yeni Bespoke AI Flex Tower dəsti artıq Azərbaycanda satışdadır. Dəst iki ayrı cihazdan – Bespoke AI paltaryuyan maşından və quruducu maşından ibarətdir. Onları evdəki yerə görə üst-üstə və ya yan-yana quraşdırmaq olur. Yenilik hazırda Baku Electronics mağazalarında təqdim edilir.
AI Flex Tower nədir?
AI Flex Tower bir cihaz deyil, bir-birini tamamlayan iki maşındır: Bespoke AI paltaryuyan maşın (WF90H11C4SLP) və Bespoke AI quruducu maşın (DV90H10G3SLP). Hər ikisi 2026-cı ilin yeni modelləridir və eyni üslubda hazırlanıb. Biri yuyur, o biri qurudur, amma evdə bir dəst kimi görünür və bir dəst kimi işləyir.
Quruducu maşın istilik nasosu texnologiyası ilə işləyir, tutumu 10 kq-dır, enerji səmərəliliyi sinfi isə A+++-dır. Dəstin əsas fikri sadədir: alıcı evini maşına uyğunlaşdırmır, maşınları evinə uyğun yerləşdirir.
Şaquli və ya üfüqi: seçim alıcınındır
Kiçik mənzillərdə və dar hamam otaqlarında iki maşına yer tapmaq asan deyil. Belə halda quruducu maşın paltaryuyanın üstünə qoyulur. Bunun üçün xüsusi birləşdirici dəst (SKK-ZSD) nəzərdə tutulub. Nəticədə iki cihaz döşəmədə bir maşının yerini tutur.
Yer genişdirsə, maşınlar yan-yana qoyulur. Bu zaman hər iki qapı eyni hündürlükdə olur və paltarı bir maşından o birinə keçirmək rahatlaşır.
Hər iki variantda görünüş dəyişmir: düz xətlər, çıxıntısız idarəetmə paneli, tünd polad rəng və bərkidilmiş şüşədən qapı. Şüşə qapı cızıqlara və sınmalara davamlıdır, içəridə nə baş verdiyini də göstərir.
Düymələrin yerində 7 düymlük ekran
Yeni maşınlarda adi idarəetmə panelinin yerində AI Home adlı 7 düymlük sensor LCD ekran var. Rejimi seçmək, yuma parametrlərini dəyişmək və dövrün gedişini izləmək bu ekrandan mümkündür.
Yuma bitəndən sonra ekran nə qədər su, elektrik enerjisi və yuyucu vasitə sərf olunduğunu göstərir, lazım gələndə tövsiyə verir. Ekran telefonla da bağlıdır: qoşulmuş smartfona zəng gələndə bu, ekranda görünür və zəngə birbaşa maşının üzərindən cavab vermək olur.
SmartThings: iki maşın bir-birini başa düşür
Hər iki cihaz Wi-Fi vasitəsilə SmartThings tətbiqinə qoşulur. Tətbiqdən dövrü seçmək, başlatmaq və dayandırmaq olur. Yuma və ya qurutma bitəndə bildiriş smartfona, ağıllı saata və ya Samsung televizoruna gəlir.
Gündəlik istifadədə ən rahat cəhət budur: quruducu maşın paltaryuyanda seçilən rejimə baxır və uyğun qurutma dövrünü özü seçir. Paltaryuyan maşın həm də SmartThings üçün hub rolunu oynayır. Yəni evdəki digər ağıllı cihazları, başqa istehsalçıların cihazları da daxil olmaqla, onun ekranından idarə etmək mümkündür.
Yuma tərəfi də ağıllıdır
AI Wash+ dövründə maşın paltarın çəkisini ölçür, çirklilik dərəcəsini müəyyən edir və beş parça növünü tanıyır: pambıq, zərif parçalar, dəsmallar, idman geyimi və denim. Buna görə suyun və yuyucu vasitənin miqdarını, yuma vaxtını özü tənzimləyir.
Avtomatik dozator hər yuma üçün lazım olan qədər vasitə götürür. VRT Plus texnologiyası səs-küyü və vibrasiyanı 30%-ə qədər azaldır, buna görə maşını günün istənilən vaxtında işə salmaq olur. İstifadəçi məlumatları Samsung Knox ilə qorunur. Samsung bu modellər üçün 7 il proqram təminatı yeniləməsi nəzərdə tutub.
Quruducu maşın nələri bacarır?
Quruducuda AI Dry+ dövrü kiçik yüklərdə dörd parça növünü tanıyır və qurutmanı ona uyğunlaşdırır. Qurutma bitəndən sonra baraban 180 dəqiqəyə qədər fasilələrlə fırlanır ki, paltar qırışmasın. Air Refresh rejimi isə paltarı və yataq dəstini yumadan, isti hava ilə təzələyir. Tələsənlər üçün 1 kq-a qədər paltarı təxminən 35 dəqiqəyə qurudan sürətli rejim də var.
Haradan almaq olar?
Samsung Bespoke AI Flex Tower artıq satışdadır. Dəsti hazırda Baku Electronics mağazalarında yaxından görmək və əldə etmək mümkündür.