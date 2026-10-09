Siyəzəndə ərzaq bazarında nöqsanlar aşkarlanıb
Siyəzən şəhərində fəaliyyət göstərən ərzaq bazarında qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, AQTA əməkdaşları Siyəzən şəhəri, Xətai küçəsi 56 ünvanında yerləşən “Xətai” Ticarət Mərkəzinə məxsus ərzaq bazarında plandankənar yoxlama keçiriblər.
Yoxlama zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı icrası məcburi göstərişlər verilib. Həmçinin sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib.
132