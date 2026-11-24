Bakıda daşınmaz əmlakın şişirdilmiş qiyməti: 13 min mənzil satışı elanının təhlili nəyi göstərdi
Bakının mənzil bazarı əslində olduğundan daha böyük, daha baha və daha sabit görünür. "First News Intelligence Unit" komandasının 13 min elan üzrə apardığı təhlil bunun səbəbini göstərir.
Bakıda səhər qəhvə ilə başlayır. Daşınmaz əmlak agenti fincanı noutbukun yanına qoyur, elan saytını açır və Ağ Şəhərdə mənzil yerləşdirir: dörd otaq, 185 metr, on səkkizinci mərtəbə, bir milyon yüz min manat. Bir-iki fotoşəkil, növbətçi "razılaşma mümkündür" qeydi. O bilmir - bəlkə də bilir, amma vecinə deyil - ki, həmin mənzil artıq lentdə daha iyirmi bir dəfə asılıb. Eyni divarlar, eyni mərtəbə, demək olar ki, eyni qiymət. Fərqli olan yalnız telefon nömrələridir.
Bu səhnəni öz gözümüzlə görməmişik, amma onun izi məlumatlarda aydın görünür: 16 noyabr 2026-cı ildə daşınmaz əmlakın satışı üzrə bina.az elan portalında bu parametrlərə malik mənzil 22 elanda satışa çıxarılıb. Alıcı üçün bu, iyirmi iki təklifdir. Bazar üçünsə öz alıcısını gözləyən bir mənzil.
Bakının mənzil bazarı bu gün məhz görünənlə mövcud olan arasındakı bu boşluqda yaşayır. Sentyabrda yazmışdıq ki, mənzillərin qiyməti artır, əqdlərin sayı isə demək olar ki, çoxalmır. Həmin təhlil ABB bankının daşınmaz əmlak bazarı icmalının beşinci buraxılışına və rəsmi statistikaya əsaslanırdı.
İndi isə hamının - alıcıların, bankların, qiymətləndiricilərin və hətta statistiklərin bu bazarı dəyərləndirdiyi əsas "vitrinlərdən" birinə - həmin bina.az elan portalına nəzər saldıq. Və orada üç maraqlı məqam aşkar etdik:
- Vitrin şişirdilib.
- Orada qiyməti elə indi, bu dəqiqə satmağa ehtiyacı olmayanlar müəyyən edir.
- Yeni mənzillərin nəzərəçarpacaq hissəsi isə banklardan və statistikadan kənarda mövcuddur.
Bunlar birlikdə bazarın nə üçün illərlə fasilədə qala bildiyini, eyni zamanda ucuzlaşmadığını izah edir.
Vitrin təkcə alıcılar üçün vacib deyil. Sentyabrda göstərdiyimiz kimi, qiymətləndiricilər elanlardakı qiymətlərə, mənzilləri girov kimi qəbul edən banklar isə qiymətləndirmələrə əsaslanır. Heç kimin ödəmədiyi qiymət bu zəncir vasitəsilə girovun dəyərinə, o isə öz növbəsində qiymətlərin "sabit qalması" arqumentinə çevrilir. Buna görə də vitrinin reallığa nə dərəcədə uyğun olması məsələsi təkcə mənzil axtaranlara aid deyil.
Biz Bakının ən bahalı altı məkanında - Səbail və Nəsimi rayonlarında, "Nizami" və "İçərişəhər" metrosu ətrafında, Ağ Şəhərdə və "Sea Breeze"də bir, iki, üç və dördotaqlı mənzillərin satışı üzrə bütün aktiv elanları təhlil etdik. Nəticədə 13 421 elan alındı - bu, şəhərdə belə mənzillərin satışı üzrə bütün elanların təxminən dörddə biridir. Bildiyimiz qədər, belə bir təhlil ilk dəfə dərc olunur.
Əvvəlcədən qeyd edək: bu, Bakının bütün mənzil fondu deyil, onun "yuxarı mərtəbəsidir". Seçmədə median mənzilin qiyməti 275 mindən 570 min manata qədər, kvadratmetri isə 3,2 mindən 4,8 minə qədərdir. Yataq rayonları və şəhərətrafı ərazilər öz qanunları ilə yaşayır və aşağıdakı nəticələr onlara birbaşa aid deyil.
Cədvəl 1. Altı məkan: icmal
|Yerləşmə
|Elan
|Median qiymət, min AZN
|Kvadratmetr qiyməti, AZN
|Təmirsiz yeni tikili əmlakların payı
|Əlavə nüsxələr
|Ağ Şəhər
|1 641
|570
|4 815
|42%
|33%
|Sea Breeze
|1 152
|275
|3 910
|54%
|10%
|İçərişəhər m/s
|819
|385
|3 785
|9%
|16%
|Nizami m/s
|1 912
|355
|3 463
|19%
|23%
|Səbail r.
|1 948
|310
|3 200
|14%
|18%
|Nəsimi r.
|7 367
|330
|3 195
|14%
|26%
Mənbə: 16 noyabr 2026-cı il tarixinə bina.az məlumatları əsasında FNIU-nun hesablamaları. "İçərişəhər" ətrafı Səbail rayonuna, "Nizami" ətrafı isə qismən Nəsimi rayonuna daxildir, buna görə də sətirləri toplamaq olmaz.
Bir mənzil, iyirmi iki elan
Bu məqalənin giriş hissəsində bəhs edilən Ağ Şəhərdəki mənzil istisna deyil, qaydadır. Nəsimi rayonunda 11-ci mərtəbədə yerləşən üçotaqlı mənzil 29 dəfə satışa çıxarılıb və 29 elanın hamısını fərqli şirkətlər verib. "İçərişəhər" metrosunun yaxınlığındakı üçotaqlı mənzil - 24 dəfə. Hətta sahəsi, mərtəbəsi, binanın mərtəbə sayı eyni olan və qiyməti 3 faiz həddində fərqlənən elanların dublikat sayıldığı ən ciddi hesablamada belə, artıq nüsxələr "Sea Breeze"də elanların 10 faizindən Ağ Şəhərdə 33 faizinə qədərini təşkil edir.
Başqa sözlə, Ağ Şəhərdə hər üç elandan biri, Nəsimi rayonunda isə hər dörd elandan biri digərini təkrarlayır.
Qrafik 1. Məkanlar üzrə artıq nüsxələrin payı
Cədvəl 2. Rekordçular: bir mənzil - onlarla elan
|Yerləşmə
|Mənzil
|Mərtəbə
|Elan edilmə sayı
|Elanlardakı qiymətlər, min AZN
|Nəsimi r.
|3 otaq, 105 m²
|11-ci (16-dan)
|29
|269–285
|İçərişəhər m/s
|3 otaq, 148 m²
|6-cı (20-dən)
|24
|540–595
|Ağ Şəhər
|4 otaq, 185 m²
|18-ci (20-dən)
|22
|1 017–1 200
|Ağ Şəhər
|2 otaq, 68 m²
|10-cu (20-dən)
|22
|375–400
|Səbail r.
|3 otaq, 108 m²
|8-ci (18-dən)
|13
|348–355
|Nizami m/s
|3 otaq, 105 m²
|5-ci (17-dən)
|12
|555–560
Mənbə: 16 noyabr 2026-cı il tarixinə bina.az məlumatları əsasında FNIU-nun hesablamaları.
Bunu kimin etdiyi aydındır. Nüsxə qruplarının 96-100 faizində elanları müxtəlif vasitəçi şirkətlər verib. "Nizami" və "İçərişəhər" metrosu yaxınlığında əllə araşdırdığımız 83 elan kartı arasında 82 faizini vasitəçilər, yalnız 18 faizini isə mülkiyyətçilərin özləri yerləşdirib. Vitrini də məhz bu vasitəçilər şişirdirlər: mənzili işə götürən hər bir agent onu öz adından satışa çıxarır.
Məntiq sadədir. Mülkiyyətçi mənzili nadir hallarda bir agentliyə verir, komissiyanı alıcını gətirən alacaq və hər bir vasitəçi məhz ona zəng edilməsini istəyir. Nüsxələr nə qədər çox olarsa, seçilmək şansı bir o qədər azalır və elanları irəli çəkmək üçün platformaya bir o qədər çox pul ödəmək lazım gəlir. Vitrin böyüyür, oradakı mənzillərin sayı isə artmır. Burada, böyük ehtimalla, pis niyyət yoxdur - sadəcə görünürlüyün dəqiqlikdən daha vacib olduğu elan lövhəsi iqtisadiyyatıdır.
Bununla belə, nəticələr kifayət qədər maddidir.
Elanların sayı təklifin ölçüsü olmaqdan çıxır: lenti vərəqləyən alıcı bazarı əslində olduğundan xeyli böyük görür. Elandakı qiymət mənzilin qiyməti olmaqdan çıxır: Ağ Şəhərdəki həmin 22 elandan ibarət qrupda 1 017 mindən 1 200 min manata qədər qiymətlərə rast gəlinir. Nəzəri cəhətdən bunlar oxşar fotoşəkilləri olan eyni planlı müxtəlif mənzillər ola bilər (belə hallar da olur), lakin böyük ehtimalla demək olar ki, bu, müxtəlif vasitəçilərin fərqli versiyalarında təqdim olunan eyni mənzildir. Bəzən elanlardan bunu başa düşmək olmur - problem də elə bundadır. Vitrin hətta binanın öz parametrlərini də dolaşıq salır: "Nizami" metrosu yaxınlığındakı eyni yaşayış kompleksi haqqında elanlarda onun mərtəbə sayı 22, 23, 24 və 25 mərtəbə kimi göstərilib.
Təsəvvür edək ki, bir ailə "Nizami" metrosu yaxınlığında üç və ya dördotaqlı mənzil axtarır. Saytdakı filtr ona təxminən 1 300 elan göstərir. Bu seçim hissi aldadıcıdır: demək olar ki, hər dörd elandan biri digərinin nüsxəsidir və real mənzillər nəzərəçarpacaq dərəcədə azdır. Konkret mənzilin əslində neçəyə olduğunu anlamaq üçün ailə müxtəlif agentlərin təqdim etdiyi bir neçə qiymət versiyasını müqayisə etməli, onun bazarda neçəyə olduğunu bilmək üçünsə vitrindən kənara çıxmalıdır. Çünki vitrinin özü bunu deməyəcək.
Bir dam altında iki bazar
Əyani bir misal gətirək.
Bu kompleks Bakı sakinlərinin köhnə yaddaşla 6-cı Paralel adlandırdıqları ərazidə yerləşir. Bina on ildən çox əvvəl tikilib və orada eyni vaxtda iki qiymət reallığı yaşayır.
Cədvəl 3. Bir bina: tikinti şirkəti və fərdi satıcılar
|Vəziyyəti
|Sahə, m²
|Mərtəbə
|Qiymət, AZN
|Kvadratmetr qiyməti, AZN
|Təmirli və əşyalı
|218
|7
|681 000
|3 120
|Təmirli və əşyalı
|215
|21
|650 000
|3 020
|Təmirsiz
|175
|12
|525 000
|3 000
|Təmirli və əşyalı
|219
|22
|650 000
|2 970
|Təmirsiz
|175
|14
|520 000
|2 970
|Təmirli və əşyalı
|215
|6
|615 000
|2 860
|Təmirsiz
|128
|23
|335 000
|2 620
Mənbə: bina.az saytındakı elanlar, 15-16 noyabr 2026-cı il.
Vaxtilə buradan mənzil almış, təmir etdirmiş və mebellə təchiz etmiş sakinlər kvadratmetr üçün 2 860 manatdan 3 120 manata qədər istəyirlər. Binada hələ də satılmamış mənzillər saxlayan tikinti şirkəti isə çılpaq beton divarlar üçün 2 970-3 000 manat istəyir. Yəni tam-tamına eyni məbləği. Sakinlərin mənzilləri bir qədər böyükdür, böyük mənzillərdə isə kvadratmetr adətən bir az ucuz olur, lakin bu düzəliş təmir və mebelin dəyərini yaxından-uzaqdan belə ödəmir. Eyni binada təmirsiz mənzilin fərdi sahibi isə kvadratmetr üçün 2 620 manat - tikinti şirkətindən 13-15 faiz az istəyir.
Digər satıcıların (ikinci əl) bu cür davranışı tikinti şirkətlərini, deyəsən, səmimi-qəlbdən təəccübləndirir. Qonşu məhəllələrdə fəal tikinti aparan və redaksiyanın həmsöhbət olduğu developerlərdən biri qonşu binaların sakinlərinin mənzilləri nə üçün "belə ucuz" satdıqlarını başa düşmür.
O, öz elanlarını bazarla deyil, bazarı öz elanları ilə müqayisə edir. Və maliyyə modeli satılmamış mənzilləri illərlə saxlamağa imkan verdiyi müddətdə bunu özünə rəva görə bilir.
Yuxarıdakı cədvəldə yer alan tikinti şirkətinin məntiqini anlamaq çətin deyil. Bina çoxdan tikilib, torpağın və tikintinin pulu ödənilib, boş mənzilin saxlanması isə baha başa gəlmir. Qiyməti endirmək bütün bu müddət ərzində onun şişirdildiyini etiraf etmək və binadakı digər satılmamış mənzillər üçün qiymət orientirini aşağı salmaq deməkdir. Gözləmək daha asandır. Amma gözləməyin də öz bədəli var və onu təkcə tikinti şirkəti ödəmir: "qutu" alan şəxs əqddən sonra təmirə daha aylarla vaxt və on minlərlə manat xərcləyir, bazar isə əqdlərlə təsdiqlənməyən bir orientir alır.
Bir bina, əlbəttə ki, statistika deyil. Amma statistika da eyni şeyi deyir.
Təmirsiz mənzil eyni cür təmirli mənzildən - heç olmasa təmirin qiyməti qədər - ucuz olmalıdır. Mərkəzdəki bir və ikiotaqlı mənzillərdə vəziyyət elə belədir: təmirsiz mənzilin kvadratmetri 9-17 faiz ucuzdur. Böyük mənzillərdə isə endirim demək olar ki, yoxdur, "Nizami" metrosu yaxınlığında "qutu"nun kvadratmetri hazır mənzildən hətta 4 faiz bahadır.
Cədvəl 4. Təmir qiymətdə nəzərə alınıbmı: təmirsiz 1 m² üzrə AZN-in təmirli 1 m² üzrə AZN-ə nisbəti
|Yerləşmə
|3–4 otaq (təmirsiz / təmirli)
|1–2 otaq
|Nizami m/s
|+4%
|-9%
|Səbail r.*
|+5%
|-17%
|İçərişəhər m/s
|-2%
|məlumat azdır
|Nəsimi r.
|-3%
|-9%
|Ağ Şəhər
|-12%
|-8%
|Sea Breeze
|-13%
|-24%
* Səbail rayonunda tarixi mərkəzlə yeni tikili massivləri qarışıqdır, müqayisə təxminidir. Mənbə: 16 noyabr 2026-cı il tarixinə bina.az məlumatları əsasında FNIU-nun hesablamaları.
Qeyd edək ki, mərkəzdə bu, çox vaxt yeni binadakı tikinti şirkəti ilə qonşuluqdakı nisbətən köhnə binada satış edən fərdi satıcının müqayisəsidir. Həqiqətən yeni olan binaların daxilində hələ təkrar bazar yoxdur və orada müqayisə aparılacaq heç nə yoxdur. Məhz buna görə 6-cı Paraleldəki bina bu qədər nümunəvidir: orada hər iki bazar üz-üzə gəlir.
Vitrində onlar eyni görünür. Birincisi - vaxt məhdudiyyəti, pula ehtiyacı olan və buna görə də mənzilin vəziyyətini nəzərə alan qiymətlər təklif edən fərdi satıcıların bazarıdır. İkincisi - satmağa ehtiyacı olmayan, hər halda gözləyə bildikləri müddətdə tələsməyən tikinti şirkətlərinin bazarıdır. Onların qiyməti bazar qiyməti deyil, aşağı düşməyəcəkləri həddir. Rayon üzrə kvadratmetrin orta qiyməti hər iki bazarı qarışdırır və buna görə də şişirdilmiş olur: ora mənzillərin aylarla alıcı tapmadığı qiymətlər də daxildir.
Tələsməyə yeri olmayanların qiyməti
Elanın saytda nə qədər asılıb qalması satıcının qiymətinin alıcıların gözləntiləri ilə nə dərəcədə üst-üstə düşməsinin əldə olan ən yaxşı göstəricisidir. Platforma dərc olunma tarixini göstərmir, lakin elanların nömrələri zaman keçdikcə artır. Hər bir mənzil haqqında ən erkən elanın nömrəsinə əsasən onun nə qədər müddətdir satışa çıxarıldığını bərpa etdik.
Mənzərə bütün altı məkanda eynidir: ən çox asılıb qalanlar təmirsiz böyük yeni tikililər, yəni əsasən tikinti şirkətlərinin mənzilləridir. Mərkəzdə belə mənzillərin 25-40 faizi, təmirli mənzillərin isə 15-24 faizi yarım ildən çoxdur ki, saytda qalır. Ən kəskin fərq Səbail rayonundadır: təmirsiz üç və dördotaqlı mənzil üçün median müddət 140 gün, təmirlilər üçün isə 63 gündür.
Mərkəzin ən bahalı "qutuları" "İçərişəhər" metrosunun yaxınlığındadır: burada təmirsiz böyük median mənzil 750 min manata satışa çıxarılıb və saytda orta hesabla 100 gün asılıb qalır. Məbləğ nə qədər yüksəkdirsə, gözləmə müddəti də bir o qədər uzundur - bu qanunauyğunluq bütün altı məkanda özünü göstərir.
Qrafik 2. Saytda yarım ildən çox asılıb qalan mənzillərin payı
Mənzilə alıcı tapılmadıqda satıcı nə edir? Normal bazarda o, qiyməti aşağı salır. Bina.az-da isə başqa mənzərə görünür: elanı lentdə irəli çəkirlər. Yarım ildən çoxdur asılıb qalan təmirsiz böyük mənzillər haqqında elanlar arasında son bir həftə ərzində mərkəzdə 58-68 faizi yenilənib. Təmirli mənzillərdə bu göstərici 34-41 faizdir.
Mənzil nə qədər çox qalırsa, onu bir o qədər israrla irəli çəkirlər, nüsxələrinin qiymətləri isə bu zaman dəyişmir.
Mərkəzdən kənarda davranış fərqlidir. Ağ Şəhərdə və xüsusilə "Sea Breeze"də köhnə elanları mərkəzlə müqayisədə daha az irəli çəkirlər: 32 faiz və 16 faiz. Orada mənzillərin əhəmiyyətli hissəsini developerlərin özləri satırlar və onların lentin yuxarısı uğrunda iyirmi agentlə mübarizə aparmasına ehtiyac yoxdur. Amma qiymətdən də güzəştə getmirlər: mənzil sadəcə vitrində qalır.
Cədvəl 5. Uzun ekspozisiya və irəli çəkmə: 3-4 otaqlı mənzillər
|Yerləşmə
|Təmirsiz: saytda median, günlərlə
|Təmirsiz: həftə ərzində irəli çəkilmiş*
|Təmirli: saytda median, günlərlə
|Təmirli: həftə ərzində irəli çəkilmiş*
|Nizami m/s
|69
|59%
|51
|38%
|İçərişəhər m/s
|100
|68%
|67
|34%
|Səbail r.
|140
|64%
|63
|36%
|Nəsimi r.
|65
|58%
|50
|41%
|Ağ Şəhər
|106
|32%
|64
|40%
|Sea Breeze
|374
|16%
|239
|22%
* Yarım ildən köhnə olan və son 7 gündə yenilənən elanların payı. Mənbə: 16 noyabr 2026-cı il tarixinə bina.az məlumatları əsasında FNIU-nun hesablamaları.
Bir və ikiotaqlı mənzillər bu fonda daha canlı görünür: mərkəzdə və Ağ Şəhərdə belə təmirsiz mənzillərin 9-25 faizi yarım ildən çox asılıb qalır. Bahalı seqmentdə tələbat var, lakin o, yekun məbləğin nisbətən əlçatan qaldığı yerlərdə cəmləşib. Bu, sahənin kiçilməsi barədə sentyabr məqaləmizin nəticəsini də təsdiqləyir. Böyük mənzillərin indiki qiymətlərində tələbat təkliflə ayaqlaşa bilmir və bazarda aktivlik aşağı səviyyədə qalır.
"Tələsməyə yeri olmayanların" qiymətini rəsmi statistika da eşidir.
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin məlumatına görə, 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında mənzillər üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı bir il əvvəllə müqayisədə 2,9 faiz çox olub. Dövlət Statistika Komitəsinin mənzil qiymətləri indeksi həmin doqquz ay ərzində 8,4 faiz, ilkin bazarda isə 11,9 faiz artıb. Qiymətlər həcmdən demək olar ki, üç dəfə sürətlə artır, yeni tikililər təkrar bazardan daha tez bahalaşır, banklar tərəfindən ipoteka kreditlərinin verilməsi isə yanvar-avqust aylarında, Mərkəzi Bankın məlumatına görə, 13,7 faiz azalıb.
Qrafik 3. Rəsmi statistika: qiymətlər həcmdən daha sürətlə artır
Burada gözdən qaçırılması asan olan bir detal var. Dövlət Statistika Komitəsinin indeksi əqdlər reyestrinə deyil, rüblük sorğuya əsaslanır: qiymətlər barədə məlumatları mənzil-tikinti kooperativləri, şirkətlər və daşınmaz əmlak agentlikləri təqdim edirlər. Yəni vitrinini araşdırdığımız həmin tikinti şirkətləri və vasitəçilər.
Banklardan və reyestrdən keçən əqdlərin real qiymətləri isə əvvəlki kimi dərc olunmur.
Görünməz mənzillər
Köhnə fondda kupça (çıxarış) elanların 96-99 faizində göstərilib. Təmirsiz yeni tikililərdə mənzərə fərqlidir: mərkəzdə məkandan və mənzilin ölçüsündən asılı olaraq 25 faizdən 73 faizə qədər, Ağ Şəhərdə 44 faiz, "Sea Breeze"də 5-15 faiz.
Qrafik 4. Kupçalı elanların payı
Bu, göründüyündən daha vacibdir. Kupçası olmayan mənzili, bir qayda olaraq, ipotekaya rəsmiləşdirmək mümkün deyil. İpoteka imkanı mərkəzdəki təmirsiz yeni tikililər haqqında elanların yalnız 17-35 faizində qeyd olunub, halbuki təmirli mənzillərdə bu göstərici təxminən yarıbayarıdır. Belə mənzillə bağlanan əqd isə istənilən bazar təhlilinin əsaslandığı qeydiyyat statistikasına dərhal düşmür.
Buradan rəsmi rəqəmləri oxuyan hər kəs üçün narahat bir nəticə çıxır. Qeydiyyatların 2,9 faiz artımı ilk növbədə bazarın mənzillərin artıq sənədləri olan hissəsini, yəni təkrar bazarı təsvir edir. Tikinti şirkətlərinin kupçasız mənzillərinin satışında nə baş verdiyi nə qeydiyyatlarda, nə də ipoteka statistikasında görünür. Ölçdüyümüz bazarla mövcud olan bazar təkcə qiymətdə deyil, həm də həcmdə fərqlənir.
Belə çıxır ki, tikinti şirkətlərinin təklifinin əhəmiyyətli hissəsi banklardan və statistikadan kənarda mövcuddur. Onu bank krediti olmadan - şəxsi vəsait hesabına və ya tikinti şirkətinin özündən hissə-hissə ödənişlə alırlar, rəsmi rəqəmlərdə isə o, ümumiyyətlə görünürsə belə, böyük gecikmə ilə peyda olur. Azərbaycanda ipotekanı iki amil ləngidir: banklarda uzunmüddətli vəsait azdır, bir çox binalarda isə kupça yoxdur. İkinci problemi həll etmədən birincinin həlli də kömək etməyəcək.
Şəhər var, bazar isə hələ yoxdur
Ağ Şəhər və "Sea Breeze" Bakının ən nəzərəçarpacaq yeni yaşayış layihələridir və 2026-cı ilin mayında onlar əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıblar.
Hər ikisi oxşar model üzrə qurulub. İdarəedici şirkət vahid baş planın icrasına cavabdehdir, tikintini isə həmin plan üzrə müxtəlif developerlər aparırlar. Ağ Şəhərin baş planını Britaniyanın "Atkins" şirkəti hazırlayıb, şəhər onu 2010-cu ildə təsdiqləyib, layihə 221 hektar ərazini əhatə edir.
"Sea Breeze" 18 kilometrlik sahil zolağında Britaniyanın "Scott Brownrigg" şirkətinin baş planı əsasında tikilir, təsisçi şirkət isə tikinti şirkətindən layihənin idarəçisinə çevrilib.
Cədvəl 6. Ağ Şəhər və "Sea Breeze"
|Ağ Şəhər
|Sea Breeze
|Model
|İdarəedici şirkət baş planı həyata keçirir, müxtəlif tikinti şirkətləri isə inşaat işlərini yerinə yetirir
|İdarəedici şirkət baş planı həyata keçirir, tikinti işlərini isə müxtəlif inşaat şirkətləri yerinə yetirir.
|Kvadratmetr qiyməti, AZN (median)
|4 815 - tədqiqatda qeydə alınan, bir metr üçün ən yüksək qiymət.
|3 910
|Vitrin
|Agentlik elanları: reklamların üçdə biri təkrarlanan elanlardır.
|Tikinti şirkəti tərəfindən: birbaşa satışlar, təkrarlar təxminən 10% təşkil edir
|Satınalmanın maliyyələşdirilməsi
|Elanların 21-41%-də ipoteka imkanları mövcuddur
|Təmirsiz böyük mənzillərin 68%-i üçün inşaat şirkətləri tərəfindən hissəli ödəniş (taksit) imkanı mövcuddur
|Təmirsiz mənzillər üçün mülkiyyət sənədi (kupça)
|44%
|5–15%
|Təmir qiymətdə nəzərə alınıb
|Bəli: təmirsiz mənzillər 8–12% ucuzdur
|Bəli: təmirsiz mənzillər 13–24% ucuzdur
|Altı aydan çox saytda qalanlar
|Təmirsiz böyük mənzillərin 34%-i, təmirsiz kiçik mənzillərin 9%-i
|Təmirsiz böyük mənzillərin 83%-i, təmirsiz kiçik mənzillərin 44%-i
Mənbə: 16 noyabr 2026-cı il tarixinə bina.az məlumatları əsasında FNIU-nun hesablamaları.
Belə model şəhərdə alternativ klasterlər yaradır və təklifi artırır. Bu, hələlik lüks seqmentdə olsa da, müsbət təcrübədir. Lakin məlumatlar onun hədlərini də göstərir.
Tədqiqatda ən bahalı kvadratmetr Ağ Şəhərdədir: 4 815 manat, "İçərişəhər" metrosu ətrafından 27 faiz baha. Yeni rayon tarixi mərkəzdən daha baha qiymətləndirilir.
Bunun arxasında təkcə dəb dayanmır. Ağ Şəhərdə alıcı köhnə mərkəzdə olmayan mühitə - düşünülmüş planlaşdırmaya, bulvara, yeni infrastruktura görə pul ödəyir. Bu mühitə tələbat realdır - bunu burada hər yerdəkindən daha az asılıb qalan bir və ikiotaqlı mənzillərdən görmək olar. Sual ondadır ki, bazar böyük mənzillərdə də kvadratmetr üçün həmin əlavə dəyəri ödəməyə hazırdırmı.
Elə burada - Ağ Şəhərdə hər üç elandan birinin nüsxə olduğu ən şişirdilmiş vitrin formalaşıb.
Bununla belə, rayon daxilində qiymətlər mərkəzdəkindən daha rasionaldır: onlarda təmir nəzərə alınıb, bir və ikiotaqlı mənzillər isə saytda tədqiqat üzrə istənilən digər yerdəkindən daha az asılıb qalır. Əvəzində təmirsiz böyük mənzillərin üçdə biri yarım ildən çoxdur asılıb qalıb və onların yarıdan azının kupçası var.
"Sea Breeze" başqa cür qurulub. Bu, agentlərin deyil, developerlərin vitrinidir: satışlar birbaşa həyata keçirilir, bank ipotekası əvəzinə isə alıcıya tikinti şirkətinin daxili krediti (hissə-hissə ödəniş) təklif olunur. Elanların 5-15 faizində kupça var və burada elanlar hər yerdəkindən daha çox asılıb qalır: hətta layihənin əsas məhsulu olan bir və ikiotaqlı mənzillər orta hesabla 110-116 gün, böyük mənzillər isə bir ildən çox.
Məsələ qismən məkanın özü ilə bağlıdır. "Sea Breeze" hələlik şəhərdən çox mövsümi kurort olaraq qalır: burada ilboyu fəaliyyət göstərən tamdəyərli infrastruktur - ticarət mərkəzləri, kinoteatrlar demək olar ki, yoxdur, iş, təhsil və dövlət müəssisələri isə tarixi mərkəzdə qalır.
Bir neçə developerlə birlikdə bir idarəedici şirkət tərəfindən həyata keçirilən baş plan şəhərin vəzifəsini həll edir: mühit və infrastruktur yaradır, tikintini əlaqələndirir. Amma o, öz-özlüyündə bazarı sağaltmır. Sənədlər, uzun ekspozisiya müddəti və qeyri-şəffaf vitrin mərkəzdə olduğu kimi burada da eyni problemlər olaraq qalır.
Sakit korreksiya
Azərbaycan iqtisadiyyatının tikinti sektoru isə bu arada daralır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2026-cı ilin birinci yarısında o, real ifadədə 13 faiz kiçilib, ÜDM-dəki payı isə 4,9 faizə düşüb. Yanvar-may aylarında mənzil tikintisinə yönəldilən investisiyalar 13,9 faiz azalıb. Oktyabrda Prezidentin fərmanı ilə razılaşdırma və icazələrdəki gecikmələri aradan qaldırmalı olan Tikinti Layihələri üzrə Əlaqələndirmə Komissiyası yaradılıb, lakin onun mandatı dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən layihələrə aiddir.
Bu fonda əsas sual artıq qiymətlərin şişirdilib-şişirdilməməsi deyil, bunun nə qədər davam edə biləcəyidir. Cavab bütün tərəflər üçün xoşagəlməzdir: kifayət qədər uzun müddət.
Köpük o zaman partlayır ki, borcalanların ödəməyə pulu olmur və banklar girovları satmağa məcbur edirlər. Bu bazarda hələlik belə bir risk yoxdur. Kredit çiyni böyük deyil, büdcə profisitlidir, hazır mənzilləri illərlə saxlayan tikinti şirkətləri isə hələ gözləyə bilirlər. Nominal olaraq qiymətlər hələ uzun müddət dəyişməz qala bilər.
Lakin real ifadədə korreksiya artıq gedir, sadəcə sakit şəkildə. Yanvar-oktyabr aylarında inflyasiya 5,6 faiz təşkil edib. Depozit isə, sentyabrda yazdığımız kimi, illik təxminən 10 faiz gəlir gətirir. Bir il ərzində eyni qiymətə asılıb qalan mənzil həmin il ərzində real ifadədə ucuzlaşıb, üstəlik onun sahibi həmin pulun bankda gətirə biləcəyi gəliri də əldən verib. Kredit çiyni olmayan bazarlar durğunluqdan adətən məhz belə çıxır: çöküşlə deyil, dəyişməz qiymət etiketləri fonunda tədricən dəyərsizləşməklə.
Sadə bir misal. Bir il eyni qiymətə asılıb qalan 500 min manatlıq mənzil 5,6 faizlik inflyasiya şəraitində real ifadədə təxminən 28 min itirir. Əgər sahibi onu bir il əvvəl satsaydı və pulu depozitə qoysaydı, təxminən 50 min faiz gəliri əldə edərdi. Bu məbləğlərin heç biri elanda görünmür, amma hər ikisi realdır. Təxminən on belə mənzili olan tikinti şirkəti hər il daha bir mənzilin dəyəri ilə müqayisə oluna bilən məbləğ itirir.
Bu tarazlığı poza biləcək amillər çox deyil. Devalvasiya və ya digər xarici şok. Bankların tikinti kreditləri üzrə girovların qiymətləndirilməsinə yenidən baxması. Çoxu həm də dövlət sifarişləri ilə işləyən tikinti şirkətlərində pul çatışmazlığı - 2026-cı ilin göstərdiyi kimi, həmin sifarişlər də azalır. Yaxud "tarixi" qiyməti qorumağa ehtiyacı olmayan yeni təklif. Ən yumşaq variant əqdlərin real qiymətlərinin dərc edilməsidir: bazar özünü görəcək və böhransız yenidən qurulmağa başlayacaq.
Bununla nə etməli
Alıcı yadda saxlamalıdır ki, elandakı qiymət mənzilin qiyməti deyil, bazarlığın başlanğıc nöqtəsidir.
Müxtəlif agentlərin eyni mənzil üçün qoyduqları qiymətləri və həmin binadakı fərdi satıcıların qiymətlərini müqayisə etmək faydalıdır. Mərkəzdə məlumatlar artıq hazır olan binaların xeyrinə danışır: orada alıcı tikinti şirkətinin gözləntiləri üçün artıq pul ödəmir, kupça və ipoteka imkanı əldə edir və yarımçıq tikili riski ilə üzləşmir. Böyük mənzillər seqmentində zaman alıcının xeyrinə işləyir.
Tikinti şirkətinin hissə-hissə ödəniş təklifinin riskini ayrıca qiymətləndirmək lazımdır: bu, rahatdır, lakin kupçasız mənzil bank sistemindən kənarda qalır, onun gələcəkdə yenidən satışı isə sənədlərin nə vaxt hazır olacağından asılıdır.
Tikinti şirkətləri etiraf etməlidirlər ki, mənzili əldə saxlamaq hesabatlarda görünməsə belə, pula başa gəlir. İnflyasiya və əldən çıxmış gəlir dondurulmuş qiyməti yeyir. Uzun ekspozisiya müddəti hamıya görünür, eyni binalardakı fərdi satıcılar isə artıq daha az istəyirlər. Nüsxələrlə və irəli çəkmələrlə şişirdilmiş vitrin heç kimi aldatmır: alıcılar sadəcə gəlmirlər.
Məqsəd sektorun böyüməsidirsə, dövlətə gələcək liberallaşdırma və prosedurların sadələşdirilməsi lazımdır. Torpaq sahəsindən tikinti icazəsinə qədər olan yol hələ də uzundur və bu xərclər nəticədə kvadratmetrin qiymətinə daxil olur. Ağ Şəhər və "Sea Breeze" modelini şəhərin digər, mütləq mərkəzi olmayan hissələrinə də köçürməyə dəyər: Bakıda boş sahələr az deyil, şəhərə quşbaxışı nəzər salmaq kifayətdir.
Lakin modelə onda çatışmayan cəhətləri əlavə etmək lazımdır. Birincisi, yeni tikililərdə mülkiyyət hüquqlarının sürətli rəsmiləşdirilməsi - kupçasız ipoteka yoxdur. İkincisi, ipotekanın özü: o, tələbat üçün əsas stimula çevrilə bilərdi və burada rəhbərliyi sentyabrda dəyişən İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu mühüm rol oynaya bilər. Və nəhayət, bağlanmış əqdlərin yekun qiymətlərinin dərc edilməsi. Bunun üçün məlumatlar artıq toplanıb - reyestrdə, banklarda və Mərkəzi Bankda.
Hələlik isə Bakının hansısa bir yerində agent soyumuş qəhvəsini içib bitirir və Ağ Şəhərdəki həmin mənzili lentdə yenidən irəli çəkir. O, əvvəlki kimi bir milyon yüz minədir və əvvəlki kimi iyirmi iki dəfə görünür. Bir aydan sonra onun neçə dəfə görünəcəyini - və onun üçün alıcı tapılıb-tapılmayacağını yoxlayacağıq.
Necə hesabladıq
Məlumat mənbəyi - 16 noyabr 2026-cı ildə bina.az-dan altı məkan (Səbail və Nəsimi rayonları, platformanın filtri üzrə "Nizami" və "İçərişəhər" metrosu ətrafı, Ağ Şəhər, "Sea Breeze") üzrə yüklənmiş 1-4 otaqlı mənzillərin satışı haqqında bütün aktiv elanlardır: Bakı üzrə belə mənzillərin satışı haqqında 51 780 elandan 13 421 unikal elan. Bütün qiymətlər manatla təklif qiymətləridir.
Seqmentlər elanlardakı qeydlərə əsasən müəyyən edilib: təmirsiz yeni tikili, təmirli yeni tikili, köhnə fond. Təmir, kupça, ipoteka imkanı və hissə-hissə ödəniş haqqında qeydlər elanlardan olduğu kimi götürülüb və yoxlanılmayıb.
Otaq sayı, sahəsi, mərtəbəsi və binanın mərtəbə sayı eyni olan, qiyməti isə qrupun medianından 3 faiz həddində fərqlənən elanlar (qrupdakı bir elan çıxılmaqla) artıq nüsxələr hesab olunur. Müxtəlif bloklardakı eyni planlı mənzillər və ya köhnə fondun tipik mənzilləri bir qrupa düşə bilər. Digər tərəfdən, agentlər binanın mərtəbə sayını fərqli göstərirlər və nüsxələrin bir hissəsi qruplara düşmür.
Ekspozisiya müddəti zaman keçdikcə artan elan nömrəsinə əsasən bərpa edilib. Nömrələrin tarixlərə uyğunluğu fotoşəkillərin yüklənmə tarixlərinə görə kalibrlənib. Mənzil üçün onun elanlarından ən erkəni götürülür. Bu, aşağı qiymətləndirmədir: əgər elan silinib və yenidən yerləşdirilibsə, müddət sıfırlanır. "Bir həftə ərzində irəli çəkilib" - yarım ildən köhnə olan və son 7 gündə yenilənən elanların payıdır.
Vasitəçilərin payı "Nizami" və "İçərişəhər" metrosu yaxınlığındakı 83 elan kartından ibarət seçmə əsasında qiymətləndirilib (15 noyabr 2026-cı il). Elanlarının sayı 10-dan az olan seqmentlər cədvəllərdə göstərilməyib.
Rəsmi məlumatlar: Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (2026-cı ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə qeydiyyatlar), Dövlət Statistika Komitəsi (yanvar-sentyabr ayları üzrə mənzil qiymətləri indeksi, birinci yarımil üzrə tikinti, yanvar-may ayları üzrə mənzil tikintisinə investisiyalar, 2026-cı ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə inflyasiya), Mərkəzi Bank (2026-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə ipoteka kreditləri).