 Rubio kubalılara çağırış etdi: “CIA ilə gizli əməkdaşlıq imkanından yararlanın” | 1news.az | Xəbərlər
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Rubio kubalılara çağırış etdi: “CIA ilə gizli əməkdaşlıq imkanından yararlanın”

Qafar Ağayev09:18 - Bu gün
Rubio kubalılara çağırış etdi: “CIA ilə gizli əməkdaşlıq imkanından yararlanın”

ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio Kubada dəyişiklik istəyənləri Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (CIA) ilə gizli əməkdaşlıq etməyə çağırıb.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu çağırış ABŞ Prezidenti Donald Trampın Kuba ilə bağlı sərt bəyanatlarından sonra səsləndirilib.

Tramp Floridada keçirilən seçki mitinqində Kuba ilə bağlı planlarından danışıb.

“İrandan qayıdanda Kuba məsələsini həll edəcəyik. Daha sonra razılaşmanı yekunlaşdırmaq üçün Marko Rubionu göndərəcəyik”, – deyə ABŞ Prezidenti bildirib.

Trampın açıqlamasından sonra Marko Rubio da məsələ ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. ABŞ-nin Kuba siyasətinin həyata keçirilməsində əsas rol oynayan dövlət katibi sosial şəbəkə hesabında ölkədə müsbət dəyişiklik istəyənlər üçün indi münasib zaman olduğunu qeyd edib.

Kuba hakimiyyətindən narazı olanlara müraciət edən Rubio onları istədikləri dəyişikliyə nail olmaq üçün CIA ilə gizli əməkdaşlıq imkanından yararlanmağa çağırıb.

Qeyd edək ki, Tramp administrasiyası daha əvvəl əsas məqsədlərindən birinin Kubadakı kommunist hakimiyyətini dəyişdirmək olduğunu açıqlayıb.

ABŞ bu ilin əvvəlindən etibarən Kubaya qarşı təzyiqləri gücləndirib. Neft tədarükünə qoyulan məhdudiyyətlər, yanacaq çatışmazlığı və köhnəlmiş infrastruktur səbəbindən yaranan elektrik enerjisi fasilələri ölkədəki böhranı daha da dərinləşdirib.

Vaşinqton Kubaya qarşı 60 ildən artıqdır ki, embarqo tətbiq edir. 1959-cu il inqilabından sonra iki ölkə arasında münasibətlər gərgin olaraq qalıb.

Kubanın enerji böhranını dərinləşdirən amillərdən biri də Venesueladan neft tədarükünün dayanması olub. Bundan əlavə, Meksika da Tramp administrasiyasının yüksək gömrük rüsumları tətbiq etmək hədəsindən sonra bu ilin əvvəlində Kubaya neft tədarükünü dayandırıb.

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