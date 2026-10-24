ABŞ vətəndaşlarına İraqa səfər etməmək barədə xəbərdarlıq edib
ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyi Yəməndəki husilərin bölgədəki hücumlarının artması fonunda vətəndaşlarını İraqa səfər etməməyə çağırıb.
1news.az xəbər verir ki, səfirliyin yenilənmiş səyahət xəbərdarlığında silahlı münaqişə, terrorizm və oğurlanma riskləri əsas gətirilib.
Bildirilib ki, xəbərdarlığın səviyyəsində və risk göstəricilərində heç bir dəyişiklik edilməyib.
Səfirliyin açıqlamasında ABŞ vətəndaşlarına “Heç bir səbəbdən İraqa səfər etməyin” çağırışı ünvanlanıb. Qeyd olunub ki, təhlükəsizlik riskləri səbəbindən ABŞ hökumətinin İraqdakı vətəndaşlarına fövqəladə hallarda yardım göstərmək imkanları məhduddur.
Açıqlamada İranın dəstəklədiyi husilərin Səudiyyə Ərəbistanındakı mülki hava limanlarını və kritik infrastrukturu hədəf alan hücumlarının mülki şəxslərin ölümü ilə nəticələndiyi və səfərlərdə ciddi fasilələrə səbəb olduğu bildirilib.
Səfirlik xəbərdarlıq edib ki, bu düşmənçilik xarakterli hücumlar qısa müddətdə daha da şiddətlənə və mövcud münaqişə zonalarından kənara yayıla bilər.
Həmçinin vurğulanıb ki, İraq hökuməti qəfil baş verə biləcək zorakılıq hadisələri və silahlı toqquşmalar zamanı ABŞ vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilmir.