 Bill Qeyts: Süni intellekt və robot texnologiyaları qarşıdakı 20 ildə ciddi sarsıntılara səbəb ola bilər | 1news.az | Xəbərlər
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Bill Qeyts: Süni intellekt və robot texnologiyaları qarşıdakı 20 ildə ciddi sarsıntılara səbəb ola bilər

Qafar Ağayev09:17 - Bu gün
Bill Qeyts: Süni intellekt və robot texnologiyaları qarşıdakı 20 ildə ciddi sarsıntılara səbəb ola bilər

“Microsoft” şirkətinin həmtəsisçisi Bill Qeyts süni intellekt və robot texnologiyalarının sürətli inkişafının qarşıdakı 20 il ərzində iqtisadi və sosial sarsıntılara yol aça biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

1news.az xəbər verir ki, o, “Decoder” podkastında çıxışı zamanı süni intellektə əsaslanan iqtisadiyyata keçidin məşğulluq strukturunu köklü şəkildə dəyişə və insanların cəmiyyətdəki roluna dair suallar yarada biləcəyini bildirib.

“Ən böyük narahatlığım qaliblərin və uduzanların olacağı, çoxsaylı sarsıntıların yaşanacağı bu 20 illik keçid dövrüdür”, – deyə Qeyts vurğulayıb.

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