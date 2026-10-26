Ceyhun Bayramov: Ermənistan tərəfi sülh sazişinin imzalanması məsələsində fərqli tarixlər göstərir.
Ermənistan tərəfi sülh sazişinin imzalanması məsələsində fərqli tarixlər göstərir.
1news.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı Tom Berendsenlə bu gün Bakıda mətbuat üçün brifinqdə deyib.
Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfi bu barədə bütün çıxışları, fikirləri diqqətlə izləyir, qeydlər götürür.
"Burada bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanın bu məsələdə fikri qətidir, açıqdır. Son bir il ərzində Azərbaycan tərəfindən bir çox birtərəfli addım atılıb, bunu Ermənistan tərəfinin, ümumən hamının görmək imkanı var. Ermənistan daxilində müəyyən proseslər gedir, Konstitusiyanın dəyişdirilməsi ümumən Ermənistan hakimiyyətinin də marağındadır, bu, müəyyən səbəblərə görədir. Yekunda bir daha deyim ki, Azərbaycan tərəfi sülh sazişi məsələsində son nöqtəni qoymağa hər zaman hazırdır və sadiqdir".