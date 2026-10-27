 Azərbaycan XİN: BƏƏ dövlət nazirinin BMT Baş katibi vəzifəsinə namizədliyini alqışlayırıq | 1news.az | Xəbərlər
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Azərbaycan XİN: BƏƏ dövlət nazirinin BMT Baş katibi vəzifəsinə namizədliyini alqışlayırıq

1news Redaksiyası11:37 - Bu gün
Azərbaycan XİN: BƏƏ dövlət nazirinin BMT Baş katibi vəzifəsinə namizədliyini alqışlayırıq

Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) dövlət naziri Lana Zəki Nusseibehin BMT Baş katibi vəzifəsinə namizədliyini irəli sürmək təşəbbüsünü alqışlayır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə medianın sualını cavablandırarkən bildirib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan namizədlərin peşəkar keyfiyyətlərinə, diplomatik təcrübəsinə, qərəzsizliyinə və üzv dövlətlər arasında konsensusun formalaşdırılması bacarığına əsaslanan, BMT Nizamnaməsinin rəhbər tutulduğu seçim prosesinin vacibliyini vurğulayır:

"Ümid edirik ki, bu proses daha güclü, səmərəli və müasir çağırışlara çevik reaksiya verən BMT-nin formalaşmasına töhfə verəcək nəticə ilə yekunlaşacaq".

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