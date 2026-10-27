 Bakı Təşəbbüs Qrupunu: Fransa Senatının Korsikaya muxtariyyət verilməsini nəzərdə tutan konstitusiya islahatını rədd etməsini qətiyyətlə pisləyirik | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Bakı Təşəbbüs Qrupunu: Fransa Senatının Korsikaya muxtariyyət verilməsini nəzərdə tutan konstitusiya islahatını rədd etməsini qətiyyətlə pisləyirik

1news Redaksiyası19:26 - Bu gün
Bakı Təşəbbüs Qrupunu: Fransa Senatının Korsikaya muxtariyyət verilməsini nəzərdə tutan konstitusiya islahatını rədd etməsini qətiyyətlə pisləyirik

Bakı Təşəbbüs Qrupu olaraq Fransa Senatının Korsikaya muxtariyyət verilməsini nəzərdə tutan konstitusiya islahatını rədd etməsini qətiyyətlə pisləyirik.

Bu barədə Bakı Təşəbbüs Qrupunun İcraçı direktoru Abbas Abbasovun Fransa Senatının Korsikanın muxtariyyətinə dair konstitusiya islahatını rədd etməsi ilə bağlı mətbuata açıqlamasında deyilir.

"Bu qərar Fransa siyasi dairələrində hələ də hökm sürən müstəmləkəçi təfəkkürün, Korsika xalqının iradəsinə göstərilən açıq hörmətsizliyin və rəsmi Parisin Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ haqqında bəyanatları ilə faktiki siyasəti arasındakı dərin uçurumun növbəti təzahürüdür.

2026-cı il oktyabrın 26-sı Fransa senatında baş verənlər bir daha göstərdi ki, Makron rejimi Korsika xalqının öz siyasi gələcəyini müəyyənləşdirmək, milli kimliyini qorumaq və öz torpağında özünüidarə hüququna sahib olmaq istəyini qəbul etmək istəmir.

Dörd ildən artıq davam edən siyasi danışıqların, əldə olunmuş razılaşmaların və Korsikanın demokratik yolla seçilmiş nümayəndələrinin ifadə etdiyi iradənin bu şəkildə heçə sayılması qəbuledilməzdir. Xüsusilə, korsikalıların özünəməxsus tarixi, dil və mədəni kimliyinin, eləcə də doğma torpaqları ilə xüsusi bağlılığının tanınmasını nəzərdə tutan müddəaların qanun layihəsindən çıxarılması Fransa siyasi elitasının Korsika xalqının kollektiv kimliyini tanımaqdan nə dərəcədə çəkindiyini nümayiş etdirir.

Fransa bir tərəfdən dünyaya demokratiya, insan hüquqları və xalqların azadlığı haqqında dərs keçməyə çalışır, digər tərəfdən isə öz əsarəti altında saxladığı ərazilərdə xalqların ən elementar siyasi tələblərini belə təhlükə kimi görür.

Korsika xalqının muxtariyyət tələbinin Fransanın birliyinə təhlükə kimi qələmə verilməsi xüsusilə absurd görünür. Bir xalqın öz dilini, mədəniyyətini, tarixi kimliyini və siyasi səlahiyyətlərini qorumaq onların fundamental haqqıdır. Əsl təhlükə bu legitim tələblərin sistemli şəkildə rədd edilməsi və xalqların siyasi iradəsinin mərkəzi hakimiyyətin maraqlarına qurban verilməsidir.

Bakı Təşəbbüs Qrupu Fransa hakimiyyətini Korsika xalqının legitim iradəsinə hörmət etməyə, onun siyasi, mədəni və dil hüquqlarını tanımağa, əldə olunmuş razılaşmalara sadiq qalmağa və muxtariyyət məsələsində real siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırır və beynəlxalq ictimaiyyəti, insan hüquqları təşkilatlarını və müvafiq beynəlxalq institutları Fransa dövlətinin Korsika xalqının legitim siyasi tələblərinə münasibətdə nümayiş etdirdiyi bu ədalətsizliyə laqeyd qalmamağa dəvət edir", - bəyanatda qeyd olunub.

Paylaş:
139

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edib - YENİLƏNİB 1

Mövqe

Milyonlarla azərbaycanlının ana dilində təhsilinə qadağa: Hicab arxasında gizlənən iranlı nazirin riyakar dəvəti - ŞƏRH

Cəmiyyət

ICESCO-nun Baş direktoru: Qarabağda gördüklərimizi dünyaya çatdırmaqdan qürur duyuruq

Mövqe

Elman Nəsirov: Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik və xalq-hakimiyyət birliyi hökm sürür

Siyasət

Bakı Təşəbbüs Qrupunu: Fransa Senatının Korsikaya muxtariyyət verilməsini nəzərdə tutan konstitusiya islahatını rədd etməsini qətiyyətlə pisləyirik

Ceyhun Bayramov BMT rəsmisi ilə görüşüb - FOTO

Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb - FOTO

Azərbaycan XİN: BƏƏ dövlət nazirinin BMT Baş katibi vəzifəsinə namizədliyini alqışlayırıq

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN 31 Türkiyə vətəndaşını “arzuolunmaz şəxs” elan edib - SİYAHI

Rumıniyanın Baş naziri Rusiyanı azərbaycanlıların olduğu gəmiyə hücumunu pisləyib

“Azərbaycanda 500-ə yaxın hindistanlı tələbə təhsil alır”

Canni İnfantino İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri verdi - FOTO

Son xəbərlər

Bakı Təşəbbüs Qrupunu: Fransa Senatının Korsikaya muxtariyyət verilməsini nəzərdə tutan konstitusiya islahatını rədd etməsini qətiyyətlə pisləyirik

Bu gün, 19:26

Milyonlarla azərbaycanlının ana dilində təhsilinə qadağa: Hicab arxasında gizlənən iranlı nazirin riyakar dəvəti - ŞƏRH

Bu gün, 18:03

Azərbaycanın dövlət sərhədini pozan Əfqanıstan vətəndaşları tutulub

Bu gün, 17:52

Ceyhun Bayramov BMT rəsmisi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:46

Bakıda rəqəmsal gələcəyin mədəniyyətlərarası ölçüləri müzakirə olunub

Bu gün, 17:30

Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:20

Siyəzəndə qadını öldürərək evindən qızıl və pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:01

Salyanda ailə üzvlərini bıçaqlayan şəxs saxlanıldı - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:46

Azərbaycanda yağış və dolu gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:22

BMT Baş katibinin müavini: Mən Qarabağı ziyarət edən ilk BMT nümayəndəsi olmuşam

Bu gün, 16:21

"Report" İnformasiya Agentliyinin fəaliyyətə başlamasından 12 il ötür

Bu gün, 16:12

Azərbaycanda oktyabr ayı üzrə bütün sosial ödənişlər başa çatıb

Bu gün, 15:57

ICESCO-nun Baş direktoru: Qarabağda gördüklərimizi dünyaya çatdırmaqdan qürur duyuruq

Bu gün, 15:57

Prezident və ailə üzvləri "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 15:46

AIREX 2026-ya sayılı günlər qaldı: Yeni evinizi və ya növbəti investisiya fürsətinizi kəşf edin! - FOTO

Bu gün, 15:35

İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 15:09

Elman Nəsirov: Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik və xalq-hakimiyyət birliyi hökm sürür

Bu gün, 15:04

İlham Əliyevin sosial media hesablarında Forumda iştirakına dair videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 15:02

Leyla Əliyeva Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 14:30

Model Razi Əliyevanı döyməkdə təqsirləndirilən iş adamı ilə bağlı məhkəmə qərarı

Bu gün, 14:29
Bütün xəbərlər