Bakıda taksi çatışmazlığı var, yoxsa taksilər çoxdur? “Fərqlənmə nişanı” nəyi dəyişir?
Son vaxtlar 1news.az redaksiyasına müxtəlif taksi aqreqatorları ilə əməkdaşlıq edən sürücülər tərəfindən müraciətlər daxil olur.
Onların sözlərinə görə, mövcud şəraitdə işləmək çətinləşib və bunun səbəblərindən biri kimi avtomobillərdə məcburi fərqləndirici nişanların olması ilə bağlı tələbləri göstərirlər.
Sürücülər bildirirlər ki, müvafiq sənədi olmayan avtomobillər taksi sifarişi xidmətləri vasitəsilə işləyərkən müəyyən məhdudiyyətlərlə üzləşirlər. Onların fikrincə, bu, sərnişinlər üçün əlçatan avtomobillərin sayına, gözləmə müddətinə və səfərlərin qiymətinə təsir göstərə bilər.
“Fərqləndirici nişan”ın konkret olaraq nə olduğunu, onu kimin əldə etməli olduğunu və bu sənədin olmamasının həqiqətən sürücünün sifariş qəbul etmək imkanını məhdudlaşdırıb-məhdudlaşdırmadığını aydınlaşdırmaq məqsədilə 1news.az Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) müraciət edib.
Agentliyin mətbuat katibi Tural Orucov bildirib ki, “fərqləndirici nişan” sərnişindaşıma fəaliyyəti həyata keçirən vergi ödəyicisinin müvafiq vergi və sosial öhdəliklərini yerinə yetirdiyini təsdiq edən elektron sənəddir.
“Qanunvericiliyə əsasən, “fərqləndirici nişan” olmadan avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunur”, - deyə qurumun nümayəndəsi vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, “fərqləndirici nişan”ın əldə edilməsi üçün vergi ödəyicisinin adına buraxılış vəsiqəsi, hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün isə buraxılış kartı rəsmiləşdirilməlidir. Bununla bağlı müraciət ASAN İmza vasitəsilə AYNA-nın elektron xidmətlər portalından onlayn şəkildə edilir.
Öz ASAN İmzası və buraxılış vəsiqəsi olmayan şəxslər “fərqləndirici nişan”ın əldə edilməsi üçün müraciət edə bilməzlər.
“Fərqləndirici nişanı əldə etmək üçün sadələşdirilmiş vergi, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta üzrə ödənişlər həyata keçirilməlidir. Ödənişin məbləği fəaliyyətin həyata keçirildiyi ərazidən asılı olaraq dəyişir”, - Tural Orucov qeyd edib.
“Fərqləndirici nişanı” olmayan taksilərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır?
Bu məsələdə AYNA-nın mövqeyi bəzi sürücülərin vəziyyəti təsvir etməsindən fərqlənir.
Tural Orucovun sözlərinə görə, məhz “fərqləndirici nişan”ın olmaması ilə bağlı reydlər keçirilmir. Bununla yanaşı, taksi sifarişlərinin operatorları belə nişanı olmayan daşıyıcıların sifariş qəbul etməsinə mərhələli şəkildə məhdudiyyətlər tətbiq edirlər.
Agentlik vurğulayır ki, qeyd olunan sənəd olmadan sərnişindaşıma fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qanunvericiliklə qadağandır.
Beləliklə, söhbət AYNA tərəfindən keçirilən xüsusi reydlər zamanı avtomobillərin xəttdən çıxarılmasından deyil, zəruri sənədi olmayan daşıyıcıların taksi operatorları vasitəsilə sifariş qəbul etmək imkanının məhdudlaşdırılmasından gedir.
Bakıda taksi çatışmazlığı varmı?
Bu suala AYNA-da verilən cavab da bəzi sürücülərin səsləndirdiyi qiymətləndirmələrdən fərqlənir.
“Hazırda Bakı şəhəri üzrə nəqliyyat vasitələri üçün 40 mindən çox buraxılış kartı mövcuddur. Gündəlik reysə çıxan minik avtomobilləri ilə sərnişindaşıma həyata keçirən taksilərin sayı isə təxminən 23-24 min təşkil edir. Bu isə bazarda taksi sayının artıq olduğunu göstərir”, - Tural Orucov bildirib.
Agentlik həmçinin vurğulayıb ki, şəhərdə taksilərin sayına hər hansı məhdudiyyət tətbiq edilmir və mövcud tələb taksi xidmətləri tərəfindən tam şəkildə qarşılanır.
Bununla yanaşı, AYNA-da gözləmə müddətinin yükdən asılı olaraq dəyişə biləcəyini bildirirlər:
“Pik saatlarda taksi sifarişinin gözləmə müddəti uzun, ən az yüklənmə olan saatlarda isə daha qısa ola bilər”.
Son söz
Beləliklə, sürücülərin avtomobillərin sayının azalması və səfərlərin qiymətinin mümkün artması ilə bağlı fikirləri hələlik onların vəziyyətə dair qiymətləndirməsi olaraq qalır. AYNA isə bunun əksinə olaraq, fəaliyyətə buraxılmış nəqliyyat vasitələrinin sayının əhəmiyyətli olduğunu və taksilərin sayına hər hansı məhdudiyyətin olmadığını bildirir.
Qurumun mövqeyindən göründüyü kimi, hazırda Bakıda taksi bazarı leqallaşdırma prosesindən keçir və “fərqləndirici nişan”ın mövcudluğu sərnişindaşıma fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün məcburi şərtlərdən birinə çevrilir.
Bununla belə, sürücülər üçün əsas praktiki sual olaraq qalır: yeni tələblər onların hər gün xəttə çıxmaq və sifariş qəbul etmək imkanlarına nə dərəcədə təsir göstərəcək? Bu suala, ehtimal ki, taksi operatorları müvafiq məhdudiyyətləri mərhələli şəkildə tətbiq etməyə davam etdikcə daha aydın cavab vermək mümkün olacaq.