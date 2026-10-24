Dövlət Bahçeli: Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri müvəqqəti fikir ayrılıqlarından üstündür
Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bahçeli Azərbaycanla münasibətlərə, Prezident İlham Əliyevin Ankaraya dəvətinə və türk dünyasının gələcəyinə xüsusi diqqət ayırdığı bəyanatla çıxış edib.
1news.az xəbər verir ki, müvafiq müddəalar Bahçelinin MHP-nin Mərkəzi İcra Komitəsi, Mərkəzi İntizam Komitəsi və deputatlarının birgə iclasının yekunlarına dair yayılmış 23 oktyabr tarixli yazılı bəyanatında yer alıb.
Gələn həftə Ankarada keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının sammitindən danışan Bahçeli Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəvət edilməsinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb.
«Prezidentimizin Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevi Ankaradakı sammitə dəvət etməsi Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin tarixi və strateji dəyərinin qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır», - deyə bəyanatda bildirilir.
MHP lideri iki qardaş dövlətin münasibətlərinin cari siyasi konyunkturadan qat-qat dərin köklərə malik olduğunu vurğulayıb.
«Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr gündəlik siyasi hadisələrdən və müvəqqəti fikir ayrılıqlarından üstündür. Onlar ortaq tarixə, dilə, mədəniyyətə, qarşılıqlı etimada və xalqlarımızın mənəvi birliyinə əsaslanır», - deyə Bahçeli bildirib.
Bununla yanaşı, türkiyəli siyasətçi faktiki olaraq etiraf edib ki, dövlətlər arasındakı münasibətlərdə nizamlanma tələb edən məsələlər yarana bilər.
«Dövlətlər arasında, şübhəsiz ki, müxtəlif qiymətləndirmələr və həllini gözləyən məsələlər yarana bilər. Əsas olan isə qardaşlıq münasibətlərinə zərər vermədən, qarşılıqlı anlaşma və birbaşa dialoq vasitəsilə onların həllinə iradə nümayiş etdirməkdir», - deyə o vurğulayıb.
Bahçelinin sözlərinə görə, Ankara ilə Bakı arasında qarşılıqlı etimadın qorunması yalnız ikitərəfli münasibətlər üçün deyil, bütün türk dünyası üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır.
«Türkiyə ilə Azərbaycan arasında etimadın qorunması iki dövlət arasında həmrəyliyin davam etməsi və türk dünyasının ortaq gələcəyinin təmin edilməsi üçün zəruri şərtdir», - deyə bəyanatda bildirilir.
MHP lideri müraciətinin ayrıca hissəsini, onun qiymətləndirməsinə görə, türk dünyasını bölmək və Türkiyəni onun inteqrasiya proseslərindən kənarlaşdırmaq cəhdlərinə həsr edib.
«Türkiyəni türk dünyasından ayrı nəzərdən keçirməyə və türk dünyası layihələrini Türkiyəsiz həyata keçirməyə yönəlmiş yanaşmaları diqqətlə izləyirik», - deyə Bahçeli qeyd edib.
O vurğulayıb ki, türk dövlətləri arasındakı münasibətlər dərin tarixi əsasa malikdir və kənardan formalaşdırılan siyasi layihələrə, geosiyasi hesablamalara və bölücü təşəbbüslərə endirilə bilməz.
Onun sözlərinə görə, türk dünyasının gələcəyi müstəqil dövlətlərin suverenliyinə, qarşılıqlı hörmətə, bərabərhüquqlu tərəfdaşlığa, etimada və qardaşlıq münasibətlərinə əsaslanmalıdır.
Bu kontekstdə Bahçeli Ankarada keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının sammitini tarixi məsuliyyətin və ortaq gələcəyə dair ümumi iradənin mühüm təzahürü adlandırıb.
«Aydındır ki, türk dünyası öz gücünü qarşılıqlı etimad və həmrəylikdən almalıdır. Bu birlikdən narahat olanların gözləntiləri qardaş dövlətlərimizin ümumi iradəsi qarşısında özünü doğrultmayacaq», - deyə o bildirib.
Regional vəziyyətdən danışan Bahçeli həmçinin qeyd edib ki, Şərqi Aralıq dənizi və Şimali Afrikadan tutmuş Yaxın Şərq, Qafqaz və Türküstana qədər geniş geosiyasi məkanda hadisələrin inkişafı birbaşa Türkiyənin milli təhlükəsizliyinə, suveren hüquqlarına və regional məsuliyyətinə toxunur.
O vurğulayıb ki, Ankara öz milli maraqlarını ardıcıl şəkildə müdafiə etmək və türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində işi davam etdirmək niyyətindədir.
Beləliklə, Bahçeli bəyanatında Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın qorunması, mümkün fikir ayrılıqlarının birbaşa dialoq vasitəsilə aradan qaldırılması və iki ölkə arasında qarşılıqlı etimadın zəifləməsinə yol verilməməsi zərurətinə vurğu edib.