Девлет Бахчели: отношения Турции и Азербайджана выше временных разногласий

Председатель Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели выступил с заявлением, в котором уделил особое внимание отношениям с Азербайджаном, приглашению Президента Ильхама Алиева в Анкару и будущему тюркского мира.

Как сообщает 1news.az, соответствующие положения содержатся в письменном заявлении Бахчели от 23 октября, распространённом по итогам совместного заседания Центрального исполнительного комитета, Центрального дисциплинарного комитета и депутатов MHP.

Говоря о предстоящем на следующей неделе в Анкаре саммите Организации тюркских государств, Бахчели особо подчеркнул значение приглашения Президента Азербайджана Ильхама Алиева со стороны Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Приглашение нашим Президентом Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева на саммит в Анкаре имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической и стратегической ценности турецко-азербайджанских отношений», — говорится в заявлении.

Лидер MHP подчеркнул, что отношения двух братских государств имеют гораздо более глубокие корни, чем текущая политическая конъюнктура.

«Связи между Турцией и Азербайджаном стоят выше повседневных политических событий и временных разногласий. Они основаны на общей истории, языке, культуре, взаимном доверии и духовном единстве наших народов», — заявил Бахчели.

При этом турецкий политик фактически признал, что в отношениях между государствами могут возникать вопросы, требующие урегулирования.

«Между государствами, безусловно, могут возникать различные оценки и вопросы, ожидающие своего решения. Главное — продемонстрировать волю к их разрешению посредством взаимопонимания и прямого диалога, не нанося ущерба братским отношениям», — подчеркнул он.

По словам Бахчели, сохранение взаимного доверия между Анкарой и Баку имеет принципиальное значение не только для двусторонних отношений, но и для всего тюркского мира.

«Сохранение доверия между Турцией и Азербайджаном является необходимым условием продолжения солидарности между двумя государствами и обеспечения общего будущего тюркского мира», — говорится в заявлении.

Отдельную часть своего обращения лидер MHP посвятил попыткам, по его оценке, разделить тюркский мир и исключить Турцию из процессов его интеграции.

«Мы внимательно следим за подходами, направленными на то, чтобы рассматривать Турцию отдельно от тюркского мира и реализовать проекты тюркского мира без Турции», — отметил Бахчели.

Он подчеркнул, что отношения между тюркскими государствами имеют глубокую историческую основу и не могут быть сведены к политическим проектам, геополитическим расчётам и разделительным инициативам, формируемым извне.

По его словам, будущее тюркского мира должно основываться на суверенитете независимых государств, взаимном уважении, равноправном партнёрстве, доверии и братских отношениях.

В этом контексте Бахчели назвал предстоящий саммит Организации тюркских государств в Анкаре важным проявлением исторической ответственности и общей воли к совместному будущему.

«Очевидно, что тюркский мир должен черпать свою силу во взаимном доверии и солидарности. Ожидания тех, кого беспокоит это единство, не оправдаются перед лицом общей воли наших братских государств», — заявил он.

Говоря о региональной обстановке, Бахчели также отметил, что развитие событий на обширном геополитическом пространстве — от Восточного Средиземноморья и Северной Африки до Ближнего Востока, Кавказа и Туркестана — непосредственно затрагивает национальную безопасность, суверенные права и региональную ответственность Турции.

Он подчеркнул, что Анкара намерена последовательно отстаивать свои национальные интересы и продолжать работу по укреплению единства тюркского мира.

Таким образом, в своём заявлении Бахчели сделал акцент на необходимости сохранения стратегического партнёрства между Азербайджаном и Турцией, преодоления возможных разногласий посредством прямого диалога и недопущения ослабления взаимного доверия между двумя странами.