Turkey's Defense Ministry congratulates Azerbaijan on National Revival Day - PHOTO
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Turkey's Ministry of National Defense has congratulated Azerbaijan on National Revival Day.
As 1news.az reports, the message was published on the ministry's official page on the social network X.
"We congratulate our Azerbaijani brothers on National Revival Day. Thirty-eight years ago, they set out on the path to independence, driven by the spirit of national revival, and won the Great Victory in Karabakh," the post reads.
Millî diriliş ruhuyla 38 yıl önce bağımsızlığa yürüyen ve Karabağ'da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin Millî Diriliş Günü'nü kutluyoruz. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 #MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/ewDnR88OtR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2026
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