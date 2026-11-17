Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения - ФОТО
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Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения.
Как сообщает 1news.az, поздравление опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети X.
"Поздравляем наших азербайджанских братьев с Днем национального возрождения. 38 лет назад они начали путь к независимости, движимые духом национального возрождения, и одержали Великую Победу в Карабахе", - говорится в публикации.
Millî diriliş ruhuyla 38 yıl önce bağımsızlığa yürüyen ve Karabağ'da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin Millî Diriliş Günü'nü kutluyoruz. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 #MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/ewDnR88OtR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2026
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