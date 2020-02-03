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Стали известны нерабочие дни на Новруз байрамы

Сегодня в 18:30 ~ 1 минута на чтение 374
Стали известны нерабочие дни на Новруз байрамы

В этом году на праздник Новруз 7 дней будут нерабочими.

Как сообщает АПА, согласно решению Кабинета министров от 2 декабря 2019 года, 20, 21, 22, 23, 24 марта 2020 года – праздничные дни.

Согласно Трудовому Кодексу, так как 21 и 22 марта приходятся на субботу и воскресенье, то 25 и 26 марта тоже будут считаться нерабочими днями.

Таким образом, праздничные дни в марте - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта.

В то же время, так как Международный женский день 8 марта приходится на воскресенье, то согласно Трудовому Кодексу 9 марта также является нерабочим днем.

1news.az

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