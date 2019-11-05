Журналист: Брат олимпийского чемпиона Намига Абдуллаева избил меня так, что у меня лопнула грыжа

Телеведущий, журналист Эльчин Алибейли обратился к общественности, заявив, что его жестоко избил брат олимпийского чемпиона Намига Абдуллаева – его сосед Натиг Абдуллаев.

Как сообщает 1news.az, в своем статусе в соцсети Facebook Э.Алибейли написал, что просит помощи у журналистов, у интеллигенции.

«19 октября сосед избил меня по политическим мотивам, но до сих пор МВД молчит, так как мой обидчик – брат олимпийского чемпиона Намига Абдуллаева. Прихожу к выводу, что справедливости в этой стране нет. Это была не просто драка, Натиг Абдуллаев применил такой прием, что у меня лопнула недавно прооперированная грыжа, и я днями тяжело страдаю от этого. Мне необходима срочная операция, но я даже эти строки пишу лишь благодаря действию обезболивающего укола. Мне нужна лишь ваша моральная поддержка», - подчеркнул он.

Отметим, что сам олимпийский чемпион Намиг Абдуллаев не общается с братом и просит всех не вмешивать его в дела брата, так как не отвечает за его поступки.

1news.az, в свою очередь, обратился в Министерство внутренних дел Азербайджана с просьбой прокомментировать заявление Э.Алибейли и достоверность изложенных им фактов и опубликует ответ министерства.

Тимур Рзаев, Э.Т.