 Hərbi qulluqçularımız "Agile Spirit - 2025" təlimində iştirak edirlər
Hərbi qulluqçularımız “Agile Spirit - 2025” təlimində iştirak edirlər

Qafar Ağayev11:15 - Bu gün
Hərbi qulluqçularımız “Agile Spirit - 2025” təlimində iştirak edirlər

Azərbaycan Ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusu Gürcüstanda keçirilən “Agile Spirit - 2025” təlimində müşahidəçi qismində iştirak edir.

1news.az xəbər verir ki, ilkin mərhələsi Gürcüstanın Vaziani və Norio Təlim mərkəzlərində kompüter dəstəkli komanda-qərargah təlimi kimi keçirilən “Agile Spirit - 2025”in hava desant birliklərinə aid komponenti isə qardaş ölkə Türkiyə Respublikasında icra olunub.

Təlimin məqsədi Qara Dəniz regionunda sülh və sabitliyə töhfənin verilməsi, eləcə də ABŞ, NATO-ya üzv və tərəfdaş ölkələrin döyüş hazırlığının, qarşılıqlı uzlaşma və əməliyyat qabiliyyətlərinin artırılmasıdır.

