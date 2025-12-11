 Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ | 1news.az | Xəbərlər
Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

10:11 - Bu gün
Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Günümüzdə Yeni İl bayramını parlayan şam ağacı olmadan təsəvvür etmək çətindir.

Məhz o, evə istilik, rahatlıq və sehrli bir atmosfer gətirir, şəhər küçələrini isə yaxınlaşan möcüzə hissi ilə doldurur. Dekabr ayında hər evdə yaşıl budaqlar üzərində işıqlar yanır, həyətlərdə və meydanlarda isə işıq saçan bayram ağaclarını görmək olur.

Şam ağacının bəzədilməsi çoxdan sadəcə bayrama hazırlıq olmaqdan çıxaraq, hər bir ailənin qoruyub saxladığı və nəsildən-nəslə ötürdüyü, ona öz sevimli və xüsusi elementlərini əlavə etdiyi bir gözəl ənənəyə çevrilib.

Əlbəttə ki, yaşıl gözəl ağac daim toplarla, rəngli işıqlarla, parlaq oyuncaqlarla və gələcək ili simvolizə edən fiqurlarla bəzədilir. Şam ağacının altında isə, həmişəki kimi, hər kəsə tanış personajlar - Şaxta baba və Qar qız, balaca elflər və dəcəl cırtdanlar öz yerini tutur ki, bu da evə əsl qış nağılı ab-havası gətirir.

Şam ağacının bayrama hazırlanması və bu unudulmaz sehrli atmosferin yaradılması dövründə çoxlarını bir sual maraqlandırır: onu bəzəmək üçün təxminən nə qədər büdcə lazım olacaq?

Məhz bu məqsədlə 1news.az bazar qiymətlərini araşdırıb.

Yeni İl ağacının bəzədilməsi üçün qiymətlər:

Məhsul

Qiymət Aralığı (AZN)

Qeyd

Şam ağacı

10 AZN – 1000 AZN

Ölçüsündən asılı olaraq

Parlaq ulduzlar

5 AZN – 25 AZN

Dekorativ sadə qutular

1 AZN – 6 AZN

Dekorativ parlaq qutular

25 AZN – 40 AZN

Rəngli işıqlar

30 AZN (50 m) – 50 AZN (100 m)

Oyuncaqlar

5 AZN – 35 AZN (paket)

Bantlar

1 AZN – 120 AZN

Ölçüsündən asılı olaraq

Şaç ağacı altlığı

15 AZN – 40 AZN

Bəzək üçün quşüzümü

3,50 AZN – 6 AZN

Şaxta baba

40 AZN (110 sm) – 70 AZN (210 sm)

Qar adamı

5 AZN – 50 AZN

Cırtdan

5 AZN – 50 AZN

Elf

5 AZN – 50 AZN

Lampalar

20 AZN – 40 AZN

Parlaq marallar

25 AZN – 60 AZN

Xalça

15 AZN – 50 AZN

Beləliklə, hesablamalarımıza görə, Şam aöacının tam bəzədilməsi üçün orta hesabla 150 manatdan 500 manata qədər büdcə lazım olacaq.

Faiqə Məmmədova

