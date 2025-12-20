Monteneqro XİN başçısı: Ölkəmizdən Azərbaycana investisiyaların cəlb olunması istiqamətində də səylərimizi davam etdiririk
Monteneqrodan Azərbaycana investisiyaların cəlb olunması istiqamətində də səylərimizi davam etdiririk.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Monteneqronun Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov ilə keçirilən brifinqdə söyləyib.
"Vaşinqton sazişini alqışlayırıq. Azərbaycan sülh və sabitlik baxımından nümunəyə çevrilməlidir. Biz əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməkdə maraqlıyıq və bu, ölkələrimiz arasında mövcud olan qarşılıqlı niyyəti əks etdirir", - deyə nazir əlavə edib.
183