 Vaşinqtonda İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Vaşinqtonda İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub

Qafar Ağayev09:31 - Bu gün
Vaşinqtonda İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub

Avqustun 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, əvvəlcə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin və ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoffun iştirakı ilə SOCAR-la “ExxonMobil” şirkəti arasında “Əməkdaşlıq haqqında Memorandum” imzalanıb.

Sənədi Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və “ExxonMobil” şirkətinin vitse-prezidenti Con Ardill imzalayıblar.

Sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ilə ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoffun görüşü olub.

Görüşdə Prezident İlham Əliyevin ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə Vaşinqtona işgüzar səfərinin ikitərəfli münasibətlərimizin gündəliyinin və regional məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı fürsət yaratdığı bildirildi.

Söhbət zamanı Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji müstəvidə əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri, Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşma prosesi və regiondakı sülh gündəliyinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

Paylaş:
74

Aktual

Cəmiyyət

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Cəmiyyət

Metroda doğulan uşağa metrodan ödənişsiz istifadə imkanı yaradılacaq

Cəmiyyət

ABŞ Prezidenti 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq

Rəsmi

Vaşinqtonda İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub

Rəsmi

Vaşinqtonda İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfərə gedib - FOTO

İlham Əliyev Yamaykanın Baş nazirinə təbrik ünvanlayıb

Azərbaycanda cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi qaydaları müəyyənləşir

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Vaşinqtonda İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfərə gedib - FOTO

İlham Əliyev Yamaykanın Baş nazirinə təbrik ünvanlayıb

Azərbaycanda cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi qaydaları müəyyənləşir

Son xəbərlər

Kartofun içində təcridxanaya telefon keçirmək istədilər

Bu gün, 15:31

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 15:23

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri ilə Vaşinqtonda keçirəcəyi görüş dünyanın ən nüfuzlu mediasında

Bu gün, 15:18

AZAL rəhbərliyi və kollektivi Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət edib

Bu gün, 15:06

52 ailə Ağdərənin Vəngli və Kolatağ kəndlərinə köçürüləcək

Bu gün, 14:59

Bakının Hüseyn Cavid prospektində mikromobillik zolağı genişləndirilib

Bu gün, 14:40

Paytaxtda motosiklet və skuter oğurlayan 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:04

Bakubus Gəncədə fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:56

DYP-dən avtomobil idarə edərkən əlini pəncərədən çölə çıxaran sürücülərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:33

Hökumə Əliyevanın ev muzeyi açıldı - FOTO

Bu gün, 13:15

İşçinin əmək hüquqlarını pozan klinika cərimələnib

Bu gün, 13:02

Nərimanovda bir neçə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - VİDEO

Bu gün, 12:50

Yağış, külək, dolu - Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlandı

Bu gün, 12:37

Metroda doğulan uşağa metrodan ödənişsiz istifadə imkanı yaradılacaq

Bu gün, 12:25

Novxanı qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Bu gün, 12:16

Metroda doğuş edən ana və onun körpəsi Respublika Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib

Bu gün, 12:13

AFFA rəsmisi azərbaycanlı futbolçunun çıxış etdiyi komandanın oyununa təyinat alıb

Bu gün, 11:58

Nikol Paşinyandan diqqətçəkən paylaşım

Bu gün, 11:46

Azərbaycan “SpaceX”lə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

Bu gün, 11:22

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Bu gün, 10:57
Bütün xəbərlər