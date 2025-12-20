 DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

11:42 - Bu gün
DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib.

Bu barədə 1news.az-a BDYP-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, dünya təcrübəsində olduğu kimi ölkəmizdə də urbanizasiya prosesi sürətləndikcə həftəsonu şəhər və şəhərətrafı yollarda hərəkət intensivliyinin artımı müşahidə edilir. Bu tendensiya yollarda qəza ehtimalının yüksəlməsinə də təsirsiz ötüşmür.

Qeyd edilib ki, proqnozlara uyğun olaraq, nəzarət-profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsinə baxmayaraq, təəssüf ki bəzi sürücülərin tələskənliyi, diqqətsizliyi bu günlərdə yol qəzalarının sayının artmasına təkan verir.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edərək onlara yol və hava şəraitini əvvəlcədən qiymətləndirməyi, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyi, sürət rejiminə, eləcə də ötmə və manevr zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir.

Paylaş:
83

Aktual

Rəsmi

Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç karvanı yola salınıb - FOTO

Siyasət

Azərbaycan və Monteneqro konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

Cəmiyyət

Arayik Harutyunyan: Kəlbəcərdəki Tunel və Bəylik bağı hadisələri hərbi cinayətlərdir

Cəmiyyət

Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç karvanı yola salınıb - FOTO

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Meyxanaçı Kərim dəfn edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Sizin üçün xəbərlər

Şirvanda ürəyi dayanan 6 uşaq anasını xilas edən həkim kimdir? - FOTO

Noutbuk etibarlı köməkçiyə çevrilərsə: “ASUS ExpertBook B” seriyası haqqında hər şey - FOTO

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO

Son xəbərlər

Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:42

Qızıl bahalaşıb

Bu gün, 13:25

Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 13:07

Azərbaycan və Monteneqro konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

Bu gün, 12:40

Ceyhun Bayramov monteneqrolu həmkarını Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

Bu gün, 12:39

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:21

Meyxanaçı Kərim dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 12:00

DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 11:42

FHN daha bir yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:28

Vaşinqtonda ABŞ və Azərbaycan arasında ikitərəfli işçi qrupu ilk görüşünü keçirib

Bu gün, 10:49

Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dolları keçib

Bu gün, 10:18

Qazaxda avtomobil divara çırpılıb, ölən və yaralanan var

Bu gün, 10:06

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

19 / 12 / 2025, 19:37

İçərişəhərin UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsinin 25 illiyi qeyd olunub - FOTO

19 / 12 / 2025, 18:01

Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılır

19 / 12 / 2025, 17:53

Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

19 / 12 / 2025, 17:27

Əhməd İsmayılov ilə Burhanettin Duran arasında görüş keçirilib

19 / 12 / 2025, 17:22

Sevinc Fətəliyeva: Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyi sərgiləyir

19 / 12 / 2025, 17:10

DİN-in xəzinə hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə qaydası təsdiq edilib

19 / 12 / 2025, 17:05

Meyxanaçı Ağakərim vəfat edib

19 / 12 / 2025, 16:42
Bütün xəbərlər