 Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edib
Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edib

Qafar Ağayev13:24 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Göyüş oğlu Vəliyevin 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənəddə qeyd edilib ki, R.Vəliyev bu ordenlə Azərbaycan Respublikasında dəniz gəmiçiliyinin inkişafı sahəsində uzunmüddətli və səmərəli fəaliyyətinə görə təltif edilir.

