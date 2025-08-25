 İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Qafar Ağayev12:09 - Bu gün
İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 25-də Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Avropa, Şimali Amerika və xaricdəki ərazilər üzrə dövlət naziri Stiven Doutini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, Stiven Douti Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və sülh gündəliyinin irəli aparılması ilə əlaqədar əldə olunmuş tarixi nəticələr münasibətilə dövlət başçısına təbriklərini çatdırıb, ölkəsinin bu prosesə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib.

Qonaq həmçinin Vaşinqtonda regional nəqliyyat bağlantıları ilə bağlı əldə edilmiş nəticələrin əhəmiyyətinə toxunub.

Stiven Douti ötən il COP29-un Azərbaycanda yüksək səviyyədə keçirilməsi və qazanılmış uğurlar münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

Dövlət başçısı təbriklərə görə təşəkkürünü bildirib.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın sülh gündəliyinin və Ermənistanla normallaşma prosesinin irəli aparılması üçün bundan sonra da səylərini davam etdirəcəyini deyib.

Dövlət başçısı COP29 zamanı Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Kir Starmerin Azərbaycana səfərini və onunla keçirilmiş görüşünü xatırlayıb.

Söhbət zamanı Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında əlaqələrin inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb, siyasi münasibətlərin mövcud vəziyyətindən məmnunluq ifadə olunub.

İqtisadi, ticari, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş perspektivlərin olduğu bildirildi. Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında enerji sahəsində əlaqələrə toxunularaq, bu xüsusda ölkəmizlə bp arasında 30 ildən artıq davam edən səmərəli əməkdaşlıq qeyd olunub, bunun həm ənənəvi, həm də bərpaolunan enerji sahəsində uğurla həyata keçirildiyi vurğulandı. Bp ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın qarşıdan gələn onilliklər ərzində də davam edəcəyinə ümidvarlıq ifadə olunub.

Sonda qonaq dövlət başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim edib.

Paylaş:
83

Aktual

Cəmiyyət

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılır

Rəsmi

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Səfərbərlik xidmətinin daha bir salahiyyəti ləğv edilib - FƏRMAN

“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılır

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Slovakiyanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

İlham Əliyev İsrailin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla təkbətək görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoyub - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

MİQ üzrə müsahibələrin dördüncü günündə 869 nəfər dəvət olunub

Bu gün, 17:50

Medianın İnkişafı Agentliyində Rumıniya Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:42

Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:27

HDQ-də dalğıc kurslarının buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:05

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:54

Bu gün Xalq şairi Fikrət Qocanın doğum günüdür

Bu gün, 16:42

Milli Məclisdə Azərbaycan-Rumıniya parlamentlərarası əməkdaşlığı müzakirə olunub

Bu gün, 16:35

58 ildən sonra bir ilk: Suriya Prezidenti Şara BMT-də çıxış edəcək

Bu gün, 16:16

Azərbaycanda buzlaqların sahəsində azalma, ərimə prosesi sürətlənib - FOTO

Bu gün, 16:15

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Bu gün, 16:08

Ağdərənin bəzi ərazilərində yeni yanğınlar başlayıb

Bu gün, 16:03

Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:52

İşə qəbul müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi başlayıb

Bu gün, 15:29

Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır

Bu gün, 15:24

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Baş prokuror Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl və Kəlbəcər rayonlarında olub

Bu gün, 14:29

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan üçtərəfli tərəfdaşlıq mərhələsinə keçir”

Bu gün, 14:19

“Qarabağ” – “Ferentsvaroş” oyununu fransız hakim idarə edəcək

Bu gün, 14:07

Binəqədidə qaz xətti zədələnib, bəzi qəsəbələr qazsız qalıb

Bu gün, 13:29

Deputat: Mehriban Əliyevanın irəli sürdüyü təşəbbüslər Azərbaycan dövlətinin milli gücünü artırıb

Bu gün, 13:04
Bütün xəbərlər