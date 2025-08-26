 Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb | 1news.az | Xəbərlər
Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Qafar Ağayev17:54 - Bu gün
Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Sabunçu rayonunda süni gölməçədə uşaq batıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən 1news.az-a verilən məlumata gorə, "112" qaynar telefon xəttinə rayonda süni sututarında 1 nəfərin (uşaq) batması barədə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar, Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunublar.

Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində, batan şəxsin meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

