 Nazirlərin və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri sentyabrda qəbul cədvəli açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Nazirlərin və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri sentyabrda qəbul cədvəli açıqlanıb

Qafar Ağayev12:34 - Bu gün
Nazirlərin və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri sentyabrda qəbul cədvəli açıqlanıb

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2025-ci ilin sentyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, məmurların qəbul cədvəli aşağıdakı kimidir:

S/n

Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon

Əhatə olunan şəhər və rayonlar

Qəbulun keçirildiyi gün

Daxili işlər naziri

Vilayət Eyvazov

Naftalan

Naftalan, Gəncə, Goranboy, Samux, Göygöl, Daşkəsən, Xocalı, Kəlbəcər

04

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

Ucar

Ucar, Kürdəmir, Göyçay, Ağdaş

04

Gənclər və idman naziri

Fərid Qayıbov

Ağdaş

Ağdaş, Göyçay

05

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

Anar Quliyev

Oğuz

Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Qəbələ

05

Energetika naziri

Pərviz Şahbazov

Samux

Samux, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan

12

İqtisadiyyat naziri

Mikayıl Cabbarov

Şəmkir

Şəmkir, Göygöl

12

Kənd təsərrüfatı naziri

Məcnun Məmmədov

Qusar

Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən

12

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Bahar Muradova

Şamaxı

Şamaxı, Qobustan

12

“Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədri

İlham Mirzəliyev

Mingəçevir

Mingəçevir, Yevlax

12

10.

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru

Azər Məmmədov

Göyçay

Göyçay, Ağdaş

12

11.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Ramin Məmmədov

Şabran

Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən

15

12.

Baş prokuror

Kamran Əliyev

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

16

13.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

Mürsəl İbrahimov

Ağsu

Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan

18

14.

Ədliyyə naziri

Fərid Əhmədov

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

19

15.

Fövqəladə hallar naziri

Kəmaləddin Heydərov

Naftalan

Naftalan, Goranboy, Xocalı

19

16.

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri

Rəşad Nəbiyev

Oğuz

Oğuz, Şəki, Qəbələ

19

17.

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

Qoşqar Təhməzli

Hacıqabul

Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala

19

18.

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

Zaur Əliyev

Kürdəmir

Kürdəmir, Ucar, Zərdab

25

19.

Elm və təhsil naziri

Emin Əmrullayev

Gədəbəy

Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Qazax

26

20.

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

Anar Əliyev

Bərdə

Bərdə, Tərtər

26

21.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

Saleh Məmmədov

Hacıqabul

Hacıqabul, Şirvan

26

22.

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

Zaur Mikayılov

Xaçmaz

Xaçmaz, Şabran

26

23.

“Azərişıq” ASC-nin sədri

Vüqar Əhmədov

Gəncə

Gəncə, Samux, Kəlbəcər

26

24.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Ramin Məmmədov

Cəlilabad

Cəlilabad, Masallı, Yardımlı

29

25.

Mədəniyyət naziri

Adil Kərimli

Naxçıvan

Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

30

26.

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Rövşən Rzayev

Quba

Quba, Qusar, Xaçmaz

30

Paylaş:
78

Aktual

Siyasət

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Siyasət

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Cəmiyyət

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Cəmiyyət

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Cəmiyyət

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Son xəbərlər

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Bu gün, 17:54

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Bu gün, 17:51

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Bu gün, 17:39

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Bu gün, 17:39

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Bu gün, 17:32

Təhsil Tələbə Krediti Fondu kolleclərə və ali məktəblərə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edib

Bu gün, 17:30

Mehriban Əliyeva ailə üzvlərinin əhatəsində - FOTO

Bu gün, 17:26

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Bu gün, 17:15

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Bu gün, 17:12

Əli Əsədov: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan zəfərlər Vaşinqtonda ABŞ Prezidentinin iştirakı və imzası ilə rəsmiləşdirildi

Bu gün, 17:01

Məktəblərdə müəllimlərin sayı azalıb

Bu gün, 16:58

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeri rəhbər şəxslər təyin olunub

Bu gün, 16:19

Ağstafada meşə sahəsində yanğın başlayıb

Bu gün, 16:14

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:53

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Bu gün, 15:51

Lisey və gimnaziyalarda II mərhələ seçimlərinə start verilir

Bu gün, 15:10

Xocavənd və Ağdərədə baş verən yanğınların söndürülməsinə aviasiya qüvvələri cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 14:23

Bu gün Xalq artisti Həsən Məmmədovun anım günüdür

Bu gün, 14:02

BMT, Qəzzada daimi atəşkəs çağırışı edib

Bu gün, 13:28

Milli Müdafiə Universiteti tələbə qəbulu elan edir

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər