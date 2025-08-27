 Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SIYAHI | 1news.az | Xəbərlər
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SIYAHI

Qafar Ağayev08:58 - Bu gün
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SIYAHI

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məluat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

