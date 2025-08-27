 Xocavənd və Ağdərədə baş verən yanğınlar söndürülüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Xocavənd və Ağdərədə baş verən yanğınlar söndürülüb

Qafar Ağayev11:11 - Bu gün
Xocavənd və Ağdərədə baş verən yanğınlar söndürülüb

Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsi, Edilli kəndi və Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndində baş vermiş yanğınlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri tərəfindən görülən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində havanın küləkli olmasına baxmayaraq daha böyük sahəyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb.

Bu barədə 1news.az-a nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqə idarəsindən məlumat verilib.

Yanğınlarla mübarizə tədbirlərində FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Aviasiya dəstəsinin qüvvələri iştirak edib.

Paylaş:
83

Aktual

Reportaj

Universitetə atılan ilk addımlar - Tələbə adını qazananların adaptasiyası necə olmalıdır? - ŞƏRH

Cəmiyyət

Nazir müavini: Sentyabrın 1-də Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı yekun qərar gözlənilir

Cəmiyyət

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilib

Cəmiyyət

Sabah üç rayonda qaz olmayacaq

Nazir müavini: Sentyabrın 1-də Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı yekun qərar gözlənilir

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilib

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Sabah Bakının bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

Yerli buğda emalında yeni rekord: “Agro Dairy” ərzaq təhlükəsizliyində liderliyini möhkəmləndirir - FOTO

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Son xəbərlər

Sabah üç rayonda qaz olmayacaq

Bu gün, 16:39

Nazir müavini: Sentyabrın 1-də Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı yekun qərar gözlənilir

Bu gün, 16:21

Universitetə atılan ilk addımlar - Tələbə adını qazananların adaptasiyası necə olmalıdır? - ŞƏRH

Bu gün, 16:15

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:03

Bu ilin 7 ayında İqtisadiyyat Nazirliyi 1000-dən çox lisenziya verib

Bu gün, 15:37

Bu gün Xalq artisti Tofiq Tağızadənin vəfatından 27 il ötür

Bu gün, 15:16

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilib

Bu gün, 14:45

Brüsseldə azərbaycanlı jurnalistlərin Cəfər Hüseynzadə ilə görüşü baş tutub

Bu gün, 14:31

Şəhid media nümayəndələrinin medalları ailələrinə təqdim edilib

Bu gün, 13:54

AZSTAND-ın orqanı beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya edilib

Bu gün, 13:40

Azərbaycan media nümayəndələri NATO qərargahında olublar

Bu gün, 13:12

Bakıda arıçılıq məhsullarının 25-ci Respublika Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 13:02

Batuxan Baymenin “NOMADE BLACK & WHITE” sərgisi Bakıda açıldı

Bu gün, 12:57

Bakıda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:42

Kəlbəcər şəhərində daxili yolların tikintisi layihəsinin 76 faizi icra edilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:22

Yağış, dolu, 39 dərəcə isti - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:19

Bakıda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:17

Yanvar-iyul aylarında “e-sosial” internet portalından 9,3 milyon dəfə istifadə olunub

Bu gün, 11:47

Baş Prokurorluq 30 il əvvəl törədilmiş qətlə görə ictimaiyyətə müraciət edib

Bu gün, 11:38

ADY Bakı–Ağdam–Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımalarına start verir - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:37
Bütün xəbərlər