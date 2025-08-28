İlham Əliyev “Qarabağ”ı təbrik edib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibətilə "Qarabağ" futbol klubunu təbrik edib.
"Azərbaycanın "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanaraq futbol tariximizdə yeni bir səhifə yazdı!.
"Qarabağ" klubunun bütün komanda heyətini və azarkeşləri təbrik edirəm!".
