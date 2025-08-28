 İlham Əliyev “Qarabağ”ı təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyev “Qarabağ”ı təbrik edib

Qafar Ağayev09:22 - Bu gün
İlham Əliyev “Qarabağ”ı təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibətilə "Qarabağ" futbol klubunu təbrik edib.

1news.az Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında edilən paylaşımı təqdim edir:

"Azərbaycanın "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanaraq futbol tariximizdə yeni bir səhifə yazdı!.

"Qarabağ" klubunun bütün komanda heyətini və azarkeşləri təbrik edirəm!".

