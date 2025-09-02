 İlham Əliyev Vyetnam Prezidentinə məktub ünvanlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev Vyetnam Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Qafar Ağayev11:46 - Bu gün
İlham Əliyev Vyetnam Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Prezident İlham Əliyev Vyetnam Sosialist Respublikasının Prezidenti Lıonq Kıonqa təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az-ın xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli cənab Prezident,

Vyetnam Sosialist Respublikasının müstəqilliyinin 80-ci ildönümü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda dost Vyetnam xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram.

Böyük inkişaf yolu keçmiş Vyetnam bu gün bütün sahələrdə sanballı nailiyyətlər əldə etmiş və uğurlara imza atmışdır.

Xoş ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-Vyetnam əlaqələrinin inkişaf səviyyəsi məmnunluq doğurur. May ayında Vyetnam Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi cənab To Lamın Azərbaycana dövlət səfəri ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Səfər çərçivəsində bir sıra istiqamətlər üzrə imzalanmış sənədlər, xüsusilə də “Azərbaycan Respublikası ilə Vyetnam Sosialist Respublikası arasında Strateji Tərəfdaşlığın qurulması haqqında Birgə Bəyanat” Azərbaycan-Vyetnam əlaqələrini daha yüksək pilləyə qaldırdı.

Hazırda ölkələrimiz arasında iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət, təhsil, energetika, nəqliyyat və digər sahələr üzrə böyük əməkdaşlıq potensialı mövcuddur. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan səmərəli əməkdaşlığımızı xüsusi qeyd etmək istərdim. Biz sağlam təməllər üzərində qurulmuş dövlətlərarası əlaqələrimizi bundan sonra da inkişaf etdirmək əzmindəyik.

Əminəm ki, dost xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq Azərbaycan ilə Vyetnam arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik.

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Vyetnam xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".

Paylaş:
75

Aktual

Cəmiyyət

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gediblər - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Milli Məclisin komissiyası: Rusiyada Azərbaycana qarşı kütləvi surətdə informasiya kampaniyasına start verilib

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gediblər - FOTO - VİDEO

Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində “China National Chemical Engineering” şirkətinin sədri ilə görüşüb

İlham Əliyev Vyetnam Prezidentinə məktub ünvanlayıb

İlham Əliyev Tiencin şəhərində “Powerchina group” şirkətlər qrupunun icraçı vitse-prezidenti ilə görüşüb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib

İlham Əliyev Çinə işgüzar səfərə gəlib

Ağdaşın icra başçısına şiddətli töhmət verilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

İlham Əliyev “Qarabağ”ı təbrik edib

Son xəbərlər

Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Bu gün, 17:52

Azərbaycan və Braziliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:43

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub

Bu gün, 17:24

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Bu gün, 17:15

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Bu gün, 17:04

Abşeronda süni göldə batan şəxsin meyiti tapılıb

Bu gün, 17:03

Ələt-Astara magistralının ətrafında yanğın baş verib

Bu gün, 16:44

Abşeronda qadın qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:57

Silk Way West Airlines şirkətinin üçüncü Boeing 777 yük təyyarəsi Bakıya gəlib

Bu gün, 15:42

akart iki beynəlxalq mükafata layiq görüldü

Bu gün, 15:27

Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 15:20

Şirvanda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 14:55

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 12 nəfər təxliyə edilib - VİDEO

Bu gün, 14:23

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Bu gün, 14:11

Vəkillər Kollegiyasının sədri Kembric Universitetinə qəbul olunan vəkillə görüşüb

Bu gün, 13:56

Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən İraq vətəndaşı saxlanılıb

Bu gün, 13:49

“TikTok”da vətəndaşları qeyri-etik görüntülərlə şantaj edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:38

BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi sabah bağlanır

Bu gün, 13:15

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 13:11

Bakıda əməliyyatla saxlanılan şəxsdən 10 kiloqram narkotik götürülüb

Bu gün, 13:06
Bütün xəbərlər