 Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

Qafar Ağayev17:06 - Bu gün
Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

Sentyabrın 24-də ölkəmizdə səfərdə olan Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiçin başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti Milli Məclisə gəlib.

Bu barədə 1news.az-a Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

Qonaqlar parlamentin plenar iclas zalı ilə tanış olduqdan sonra Milli Məclisdə Heydər Əliyev Muzeyində olublar, Ana Brnabiç burada Xatirə kitabını imzalayıb.

Sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç arasında geniş tərkibdə görüş olub.

Qonağı salamlayan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova dost və strateji tərəfdaş olan ölkələrimiz arasında ali və yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin mühüm rolunu qeyd edib.

Spiker bu kontekstdə Prezident İlham Əliyevin və Prezident Aleksandar Vuçiçin qarşılıqlı səfərlərinin, görüşlərinin və bu səfərlər zamanı imzalanmış sənədlərin önəmini diqqətə çatdırıb.

Milli Məclisin sədri münasibətlərin uğurlu inkişafından məmnunluğunu bildirərək, deyib ki, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimiz arasında qarşılıqlı dəstək və həmrəylik nümayiş etdirilir.

Milli Məclisin sədri parlamentlərarası əlaqələr kontekstində qarşılıqlı səfərlərin münasibətlərin inkişafına müsbət təsirini qeyd edib. Sahibə Qafarova parlamentlərarası əlaqələrin inkişafında qarşılıqlı dostluq qruplarının rolunu vurğulayıb, beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirib və parlament komitələri arasında əməkdaşlığın yaradılması imkanlarından danışıb.

Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç ölkəmizdə şahidi olduğu inkişaf və qazanılan nailiyyətlərlə əlaqədar təbriklərini çatdırıb. O, qeyd edib ki, Azərbaycan Serbiya üçün dost və müttəfiq ölkədir və biz bir-birimizi dəstəkləməkdən qürur duyuruq. O, ərazi bütövlüyü məsələsində Azərbaycanın göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə edib.

Ana Brnabiç Azərbaycanın öz milli maraqlarını və dəyərlərini qoruyan bir ölkə olduğunu və Serbiyanın bunu çox yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayıb.

Milli Assambleya sədri ölkələrimiz arasında iqtisadi sahədə mövcud olan münasibətlərin, o cümlədən enerji sektorunda əməkdaşlığın önəmini qeyd edib. O, enerji təhlükəsizliyinin hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi olduğunu vurğulayaraq, bu istiqamətdə Azərbaycanın dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib.

Söhbət zamanı Ana Brnabiç parlamentin spikeri kimi iki ölkənin parlamentləri arasındakı münasibətlərin bundan sonra da inkişafı üçün çalışacağını qeyd edib.
Söhbətdə parlamentlər arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi və maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşdən sonra qonaqlar Milli Məclisin foyesində yaradılmış və 44 günlük Vətən müharibəsinə həsr edilmiş “Zəfər guşəsi” ilə tanış olublar.

Paylaş:
46

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblər

Siyasət

Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınız

Siyasət

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

Cəmiyyət

Ombudsman Aparatı hava limanında taksilərə bağlı monitorinq apardı : Rəqabət Məcəlləsinə uyğun gəlmir

Siyasət

Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınız

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

İlham Əliyev: Orta Dəhliz çox geniş coğrafiyanı birləşdirən strateji layihədir

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Bakıda I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçirilir

Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

Son xəbərlər

Müəllimlərin sertifikasiyasının növbəti müsahibə nəticələri məlum olub

Bu gün, 17:51

İmadəddin Nəsiminin qohumları Şamaxıda olublar - FOTO

Bu gün, 17:44

Naqif Həmzəyev: “Doğru strategiyalar kəndlərin inkişafına güclü təkan verə bilər” - Müsahibə

Bu gün, 17:22

DİM qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsi üçün proqramları paylaşıb

Bu gün, 17:08

Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

Bu gün, 17:06

Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınız

Bu gün, 16:56

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblər

Bu gün, 16:38

“Yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri” yarışının rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:20

Özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün qrant müsabiqəsi elan edilir

Bu gün, 16:03

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

Bu gün, 15:58

Baş Qərargah rəisi MDB Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclasında iştirak edib

Bu gün, 15:32

Elm və təhsil naziri Macarıstanın mədəniyyət və innovasiya naziri ilə görüşüb

Bu gün, 15:23

Yasamal rayonunun Cəfər Cabbarlı küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 15:02

Şahin Şıxlinskinin həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 14:52

Azərbaycanda Texnologiya Ehtiyaclarının Qiymətləndirilməsi ilə bağlı müzakirə keçirilib

Bu gün, 14:47

Bakıda növbəti ağacəkmə aksiyası keçirilib

Bu gün, 14:44

Bakıda “THE Avrasiya Universitetlərinin Sammiti” öz işinə başlayıb

Bu gün, 13:38

Şahin Mustafayev Araz dəhlizində görülən işlərlə tanış olub

Bu gün, 13:33

Ombudsman Aparatı hava limanında taksilərə bağlı monitorinq apardı : Rəqabət Məcəlləsinə uyğun gəlmir

Bu gün, 13:01

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:46
Bütün xəbərlər