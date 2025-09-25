 Eldar Əzizov şəhid ailələri ilə görüşdü - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Eldar Əzizov şəhid ailələri ilə görüşdü - FOTO

Qafar Ağayev13:55 - Bu gün
Eldar Əzizov şəhid ailələri ilə görüşdü - FOTO

Sentyabrın 25-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində (BŞİH) şəhid ailələri ilə görüş keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə BŞİH məlumat yayıb.

Tədbirdə çıxış edən Eldar Əzizov bildirib ki, 5 il əvvəl sentyabrın 27-də başlayan 44 günlük Vətən müharibəsində ölkəmiz düşmən üzərində şanlı Qələbə qazanıb.

“Prezident İlham Əliyevin dahi sərkərdəliyi ilə son 200 il ərzində ilk dəfə olaraq müsəlman dövləti düşmən üzərində qələbə qazanaraq öz torpaqlarını geri qaytarıb. Bu tarixi nailiyyət məhz ölkə başçısı İlham Əliyevin şəxsiyyət faktoru sayəsində mümkün olub”.

Bildirilib ki, bu gün ölkəmizdə səhid ailələri və qazilərimiz daima dövlət qayğısı ilə əhatə edilib. Ölkəmizin Birinci Vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva hər zaman şəhid ailələri, qazilərin yanındadır və onların problemlərinin həlli istiqamətində böyük işlər görür.

Açıq dialoq şəklində keçirilən görüşdə şəhid ailələrinin üzvləri dinlənilib, onların müraciət və təklifləri nəzarətə götürülüb.

Paylaş:
43

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Siyasət

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Cəmiyyət

Bakıda daha bir yerüstü metro stansiyası tikiləcək

Siyasət

“Qarabağın azad olunması və dirçəlişində ictimai həmrəyliyin rolu” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib - FOTO

Cəmiyyət

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

“E-qanun.ai” platformasının təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO

“Milli Mətbuat 150 – Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı” layihəsinə start verilib

“Şahdağ” Turizm Mərkəzinin daha bir yamacında beynəlxalq yarışların keçirilməsinə icazə verilib

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:51

“E-qanun.ai” platformasının təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:47

Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İranın Bəndər Abbas limanında olub

Bu gün, 14:44

“Milli Mətbuat 150 – Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı” layihəsinə start verilib

Bu gün, 14:33

Sevinc Fətəliyeva: “Böyük Britaniya hər zaman Azərbaycanın Avropadakı ən mühüm tərəfdaşlarından biri olub”

Bu gün, 14:06

“Şahdağ” Turizm Mərkəzinin daha bir yamacında beynəlxalq yarışların keçirilməsinə icazə verilib

Bu gün, 13:58

Eldar Əzizov şəhid ailələri ilə görüşdü - FOTO

Bu gün, 13:55

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Bu gün, 13:51

Bakıdan Ağdama müntəzəm avtobus reysi fəaliyyətə başlayır

Bu gün, 13:49

Azərbaycan Qran Prisi ABŞ-da rekord tamaşaçı auditoriyası qazanıb

Bu gün, 13:43

ADY ilk dəfə regiondaxili marşrut üzrə sərnişin daşımalarına başlayır

Bu gün, 13:37

Yabanı halda bitmiş 7 tona yaxın çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 13:28

Laçın rayonu Zabux kəndində torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanır

Bu gün, 13:06

Azərbaycanda 8 ayda POS-terminallardan istifadə ilə bağlı aşkarlanan qanun pozuntuları açıqlandı

Bu gün, 12:52

Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin Üzeyir Hacıbəyli soraqlı konserti

Bu gün, 12:50

Bakıda daha bir yerüstü metro stansiyası tikiləcək

Bu gün, 12:46

ADY ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılmasını təşviq etməyə davam edir

Bu gün, 12:37

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:33

“Qarabağın azad olunması və dirçəlişində ictimai həmrəyliyin rolu” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:46

Azərbaycanda ilk dəfə Milli Onkologiya Mərkəzində robotik cərrahiyyə əməliyyatları keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:33
Bütün xəbərlər