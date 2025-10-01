 Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Qafar Ağayev10:51 - Bu gün
Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

ASCO milli gəmiçilik tarixinin araşdırılmasına və gələcək nəsillərə ötürülməsinə hər zaman xüsusi önəm verir.

1news.az xəbər verir ki, şirkət bu istiqamətdə indiyədək nadir sənədlərin toplanması, arxiv materiallarının sistemləşdirilməsi, tematik kitab və filmlərin hazırlanması, “Suraxanı” gəmi-muzeyinin yaradılması və burada müxtəlif sərgilərin təşkili kimi mühüm layihələr həyata keçirib.

Tarixi yaddaşın qorunması istiqamətində növbəti addım isə Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət Səlimovanın şəxsi ailə arxivinin əldə olunmasıdır. Xanım kapitanın ailəsi illərlə qorunub saxlanılan onlarla orijinal fotolent, səsyazısı və videomaterialı araşdırma üçün ASCO-ya təqdim edib.

Təxminən 40-50 il əvvələ aid olan bu materialların bir qismi klassik arxiv lentləri, maqnit səsyazıları və fotoqrafik neqativlər kimi dövrün texnologiyaları ilə qeydə alınıb. Onların müasir dövrə uyğunlaşdırılması məqsədilə xüsusi rəqəmsal konvertasiya avadanlıqları və arxiv bərpa texnologiyaları tətbiq edilib.

Qeyd edək ki, ASCO-nun təşəbbüsü ilə hazırda Şövkət Səlimovanın həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş bədii filmin istehsalı da həyata keçirilir. Bu ekran əsəri vasitəsilə ölkəmizin dənizçilik tarixində qadın iradəsinin və peşəkarlığının simvoluna çevrilmiş ömür yolu tamaşaçılara təqdim olunacaq.

Paylaş:
49

Aktual

Müsahibə

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

İdman

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Rəsmi

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Rəsmi

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Xaricidə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirilib

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Son xəbərlər

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:33

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bu gün, 11:25

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Bu gün, 11:17

Cavid Həsənov: “Qızıl medal çox yaxın idi”

Bu gün, 11:10

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti artıb

Bu gün, 10:58

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Bu gün, 10:51

Milli Məclisin sədri CAR-a işgüzar səfər edib

Bu gün, 10:31

Sentyabrda zəhərlənmə ilə bağlı KTM-ə müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:28

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 10:07

Kamran Əliyevdən Adnan Əhmədzadə ilə bağlı - Açıqlama

Bu gün, 09:50

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Bu gün, 09:42

Operativ nəqliyyat vasitələrinin arxasınca hərəkət etmək qadağandır - NİİM

Bu gün, 09:28

Milli Məclisin qarşısında avtomobil yanıb

Bu gün, 09:24

AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq

Bu gün, 08:59

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:43

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

30 / 09 / 2025, 20:51

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

30 / 09 / 2025, 17:50

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

30 / 09 / 2025, 17:48

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

30 / 09 / 2025, 17:45
Bütün xəbərlər