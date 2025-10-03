 Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirilib

Qafar Ağayev14:00 - Bu gün
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirilib

Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

Şuradan 1news.az-a verilən xəbərə görə, MŞ sədri Rəşad Məcid gündəliyi elan edib. Gündəlik səsə qoyularaq qəbul edilib.

Şura sədri deyib ki, MŞ “Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi (1875–2025)” yubiley medalına namizədlərini də müəyyənləşdirib və Medianın İnkişafı Agentliyinə təqdim edib.

Rəşad Məcid bildirib ki, Şura fəaliyyətində media müstəvisində, ümumən informasiya yayıcılığı prosesində nəzərə çarpan mənfi tendensiyalara da münasibətini açıqlayır. Qurum ötən müddətdə informasiyanın, jurnalist təqdimatının cəmiyyətdə bölücülük yaratmamalı olduğuna dair tövsiyə mətni yayıb.

MŞ-nin icraçı katibi Əvəz Rüstəmov quruma müraciətlərlə bağlı məlumat verib. O, ümumilikdə 6 şikayət üzrə Şura Katibliyinin həyata keçirdiyi işlərdən söz açıb və bildirib ki, həmin şikayətlərdən biri Şikayətlər üzrə Komissiyanın müzakirəsinə təqdim olunacaq. Digər beş məsələ üzrə isə şikayətçilərlə cavabdehlər arasında anlaşma əldə olunub.

Toplantıda MŞ-nin Beynəlxalq əlaqələr komissiyasının sədri Müşfiq Ələsgərlinin İdarə Heyətinin üzvü Yadigar Məmmədli ilə birgə qatıldığı Avropa Müstəqil Mətbuat Şuraları Alyansının (AİPCE) illik toplantısı ilə bağlı bağlı məlumatı da dinlənilib.

İclasda baxılan sonuncu məsələ isə MŞ-yə yeni üzvlərin qəbulu oldu. Müzakirələrdən sonra “Sport Time” jurnalı, “Citypost.az”, “Oxu24.com”, “İqtisadiyyat.az” və “Crossmedia.az” saytları Şuraya üzv qəbul ediliblər.

Paylaş:
81

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

Cəmiyyət

Qarabağ atları Türkiyədə çövkəni dirçəldəcək

“Sərin” və “Göygöl” restoranlarında vəhşi heyvan və quşların saxlanılması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Axar-Baxar Milli Parkının Acınohur çölünə 11 baş ceyran buraxılıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Bakcell 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladı

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda tikintiyə bu hallarda icazə veriləcək - Deputatdan ŞƏRH

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Son xəbərlər

Qarabağ atları Türkiyədə çövkəni dirçəldəcək

Bu gün, 17:04

“Sərin” və “Göygöl” restoranlarında vəhşi heyvan və quşların saxlanılması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb

Bu gün, 17:00

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:55

Axar-Baxar Milli Parkının Acınohur çölünə 11 baş ceyran buraxılıb

Bu gün, 16:42

Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 16:40

İrandan idxal olunan sarıkök məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

Bu gün, 16:33

Yaylaqül Ramazanova Xankəndidə keçirilən turnirdə qızı ilə birlikdə - FOTO

Bu gün, 16:27

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 15:53

“Bright Uzbekistan”: “Qeyri-neft sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əsas amilə çevrilib”

Bu gün, 15:28

Diferensial su tarifləri ilə bağlı təhlillər aparılır

Bu gün, 15:24

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzərə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib

Bu gün, 14:47

Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirilib

Bu gün, 14:37

Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirilib

Bu gün, 14:00

III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 13:25

“Euronews”un “Azerbaijan Diary” qısa filmi bu dəfə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə həsr olunub - VİDEO

Bu gün, 13:16

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:32

Sabah hava yağmursuz keçəcək - Proqnoz

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Koreyanın Prezidentinə məktub göndərib

Bu gün, 12:09

Ədliyyə Nazirliyi beynəlxalq konvensiyalar üzrə təlim təşkil edib

Bu gün, 12:06

Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur

Bu gün, 11:47
Bütün xəbərlər