 Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir - FOTO

Qafar Ağayev10:30 - Bu gün
Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir - FOTO

Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində Azərbaycanın mina qurbanlarına həsr olunan fotosərgi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, sərgi Qeyri Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin donorluğu və "Gilavar" Foto Klubu İctimai Birliyinin icra otdiyi "Təhlükənin kulMİNAsiya nöqtəsi" layihəsi çərçivəsində baş tutub.

Layihənin Belçikadakı tərəfdaşı isə "Fireland" Azərbaycanlılar Birliyidir.

"Gilavar" Foto Klubu İctimai Birliyinin sədri Rəşad Mehdiyev bildirib ki, Avropa məkanında QHT xətti ilə Azərbaycanın mina probleminə dair bu miqyasda silsilə sərgilər ilk dəfədir:

"Münhen, Nürnberq, Paris şəhərlərindən sonra bu dəfə Brüsseldə nümayiş etdirdiyimiz fotoları "danışan şəkillər" də adlandırmaq olar. Onlar Azərbaycan torpaqlarına Ermənistan tərəfindən basdırılmış minaların qurbanı olan insanların hekayələridir. Biz susmayacağıq, vaxt yetişib, 30 illlik işğal dövründə dinc insanlara qarşı bu qəddarlığa görə məsuliyyət daşıyan Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərləri indi cavab verməlidir. Avropa İttifaqının paytaxtı sayılan Brüsseldən dünyaya xitabımız da ədalətin təmin olunması naminədir".

Sərgidə mina qurbanı Elmir Bağırovun fotosu üzərində yazılıb:

"İnsan öz torpağında tank əleyhinə minaya düşərmi? Təsəvvür etmək çətindir, amma mən sağ qaldım, 18 yaşım tamam deyildi, o gündən iztirab dolu həyatım başladı, gəncliyimi və iki ayağımı itirdim".

Hər iki ayağını və bir gözünü itirən digər mina qurbanı Samir Əlizadənin fotosu isə onun keçirdiyi hissləri dərk etməyə dəvət edir:

"Bir addım, iki partlayış…Davamını siz deyin...".

Üst-üstə basdırılmış minalara düşərək ayağını itirən Rəhim Qaraşovun yaşadıqları isə növbəti faciədir:

"Minaları üst-üstə basdırmaqla nə etməyə çalışıblar? Bu qədər qəddarlıq niyədir? İş yoldaşımı mina tələsindən xilas edərkən özüm qurbana çevrildim".

Ziyarətçilər fotoların üzərindəki QR kodlar vasitəsilə Azərbaycanın mina probleminə dair əlavə məlumatlarla da tanış olublar.

"Gilavar" Foto Klubu İctimai Birliyi bu sərgini Avropada davam etdirməyi planlaşdırır.

Paylaş:
42

Aktual

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb

Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Oksford Universitetinin tələbəsi ASAN təcrübəsindən yazıb

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Oktyabr ayında havalar necə keçəcək? - PROQNOZ

Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Son xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

Bu gün, 11:21

Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 11:09

Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Bu gün, 11:08

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Bu gün, 11:03

Oksford Universitetinin tələbəsi ASAN təcrübəsindən yazıb

Bu gün, 10:49

Bakıda II Milli Rəqabət Forumu işə başlayıb

Bu gün, 10:40

Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir - FOTO

Bu gün, 10:30

“Nar” regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

Bu gün, 10:23

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində yeni təyinat

Bu gün, 10:10

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan 62 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb

Bu gün, 10:04

Türkiyədə MOSSAD üçün işlədiyi müəyyən edilən detektiv saxlanılıb

Bu gün, 10:00

Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

Bu gün, 09:57

Binəqədidə bıçaqlanma hadisəsi baş verib

Bu gün, 09:38

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Bu gün, 09:25

Fərid Qayıbov: “Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də məsuliyyətdir”

Bu gün, 09:22

AMB 3 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

Bu gün, 09:01

Sevinc Fətəliyeva: Azərbaycan və İtaliya möhkəm əməkdaşlıq təməli qurub

02 / 10 / 2025, 23:09

Nigar Məmmədova: Ulu Öndər Prezident seçilərkən müəyyənləşdirilən bütün prioritetlər reallığa çevrilib

02 / 10 / 2025, 19:55

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

02 / 10 / 2025, 17:54
Bütün xəbərlər