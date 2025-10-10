 Qəzzada sülh sevinci - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Qəzzada sülh sevinci - FOTO

Qafar Ağayev09:48 - Bu gün
Qəzzada sülh sevinci - FOTO

Qəzza Zolağında İsraillə HƏMAS arasında iki ildir davam edən müharibəni dayandıracaq razılaşma sevinclə qarşılanıb.

1news.az xəbər verir ki, lakin fələstinlilər atəşkəsin real sülhə çevrilib-çevrilməyəcəyinə hələ də əmin deyillər.

Lakin fələstinlilər atəşkəsin real sülhə çevrilib-çevrilməyəcəyinə hələ də əmin deyillər.

Reuters-ə danışan Xalid Şaat bunu “fələstinlilər üçün tarixi an” adlandırıb. CNN-in paylaşdığı video reportajda Qəzzalı azyaşlı qız isə “İki ildir müharibədəyik, artıq çox yorulmuşuq. Evimə qayıdacağım üçün xoşbəxtəm” deyib.

İsrail ordusu Qəzzədən mərhələli şəkildə çıxmağa başlasa da, hücumlarını davam etdirib. Qəzza Zolağı Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, son 24 saatda İsrailin hücumlarında azı 10 fələstinli həlak olub, 49 nəfər yaralanıb.

Atəşkəs İsraildə də sevinclə qarşılanıb. Tel-Əvivdə minlərlə insan Amerika bayraqları ilə “Girovlar Meydanı”nda toplaşaraq mahnılar oxuyub. Keçmiş girov Eliya Kohen “Girovlar İsrailə qayıdana qədər ehtiyatlı olmalıyıq”, – deyə bildirib.

Paylaş:
102

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir

Cəmiyyət

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Cəmiyyət

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Cəmiyyət

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Cəmiyyət

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

Son xəbərlər

Nigar Məmmədova: “Yeni qanun layihəsi dövlət xidmətlərində peşəkarlıq və şəffaflığı daha da artıracaq”

Bu gün, 14:00

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Bu gün, 13:52

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Bu gün, 13:48

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Bu gün, 13:43

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Bu gün, 13:26

Ötən ay ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət ödənilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:14

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:07

600-ə yaxın tələbə ödənişsiz təhsil alma hüququ qazanıb

Bu gün, 13:05

İlham Əliyev MDB-nin iclasında Laçının inkişafından DANIŞDI

Bu gün, 12:33

Alkoqol mənşəli psixi və davranış pozuntularının diaqnostika və müalicəsi icbari tibbi sığorta hesabına həyata keçirilir

Bu gün, 12:18

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Bu gün, 12:02

“Həzi Aslanov-Əhmədli” sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb

Bu gün, 12:00

İctimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi üzrə qrant müsabiqəsi elan edilir

Bu gün, 11:56

Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:55

Yasamalın bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 11:37

İlham Əliyev: Tacikistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlər ardıcıl şəkildə inkişaf edir

Bu gün, 11:27

Qusarda əkin sahələrini yandıran 3 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:15

Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

Bu gün, 11:09

Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:03

İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir

Bu gün, 10:56
Bütün xəbərlər