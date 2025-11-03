 İlham Əliyev: Son on il ərzində Azərbaycan elminə ayrılan vəsait iki dəfədən çox artmışdır | 1news.az | Xəbərlər
Siyasət

İlham Əliyev: Son on il ərzində Azərbaycan elminə ayrılan vəsait iki dəfədən çox artmışdır

Qafar Ağayev13:56 - Bu gün
İlham Əliyev: Son on il ərzində Azərbaycan elminə ayrılan vəsait iki dəfədən çox artmışdır

Son on il ərzində Azərbaycan elminə ayrılan vəsait iki dəfədən çox artmışdır.

1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxışı zamanı bildirib.

“Mənim prezidentlik dövrümdə də bu istiqamətdə, yəni, Azərbaycan elminin inkişafına göstərilən diqqət Ulu Öndərin siyasətinə uyğun şəkildə aparıldı. Bir çox addımlar atıldı”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.

71

