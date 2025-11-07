 Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib

Qafar Ağayev17:01 - 07 / 11 / 2025
Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev NATO-nun nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

"NATO-ya üzv dövlətlərin daimi nümayəndələrinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində onlarla görüşməkdən məmnunam. Görüş zamanı səmərəli və uğurlu NATO–Azərbaycan tərəfdaşlığına dair geniş müzakirələr apardıq, həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri və Azərbaycan–Ermənistan sülh gündəliyinin irəlilədilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi etdik", - paylaşımda qeyd olunub.

Paylaş:
115

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün Azərbaycanda Zəfər Günüdür

Rəsmi

Mehriban Əliyeva: Zəfərin beşinci ildönümü münasibətilə hər birinizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! - VİDEO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

Cəmiyyət

“Dəniz Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Siyasət

Türkiyə Prezidentinin Azərbaycan səfərinin proqramı açıqlandı

Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib

Sevinc Fətəliyeva: “8 Noyabr xalqımızın çoxəsrlik tarixinə qızıl hərflərlə yazılan şanlı gündür”

Sevinc Fətəliyeva: “Prezidentin nitqi elmi ictimaiyyət qarşısında bir sıra mühüm vəzifələri müəyyənləşdirdi”

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

“Pilotsuz uçuş aparatlarını istehsal etməyə başlamışıq”

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Sevinc Fətəliyeva: “8 Noyabr xalqımızın çoxəsrlik tarixinə qızıl hərflərlə yazılan şanlı gündür”

Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib

Son xəbərlər

Mehriban Əliyeva: Zəfərin beşinci ildönümü münasibətilə hər birinizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! - VİDEO

Bu gün, 00:30

Bu gün Azərbaycanda Zəfər Günüdür

Bu gün, 00:25

Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 00:21

“Dəniz Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

07 / 11 / 2025, 21:29

Zəfər yolu ilə Böyük Qayıdışa: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda şəhərsalmanın son 5 ili

07 / 11 / 2025, 18:24

“O uşaq mənim qəhrəmanımdır” - Qazilər müharibə xatirələrindən danışdılar - VİDEOMÜSAHİBƏ

07 / 11 / 2025, 17:58

Azərbaycanın mədəniyyət ictimaiyyəti Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

07 / 11 / 2025, 17:49

Azad edilmiş ərazilərdə 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə işləri yekun mərhələdədir

07 / 11 / 2025, 17:45

“Bakı Metropoliteni” bayramda gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

07 / 11 / 2025, 17:36

“McDonald's Azərbaycan” və DSMF şəhid övladlarının iştirakı ilə teatr tamaşası təşki edib - FOTO

07 / 11 / 2025, 17:35

Azərbaycana gətirilmiş daha bir qrup ukraynalı uşağın reabilitasiya prosesi başa çatıb

07 / 11 / 2025, 17:35

“Hilton Garden Inn Baku” – Qonaqpərvərlik dolu ilk il! - FOTO

07 / 11 / 2025, 17:30

Türkiyə Prezidentinin Azərbaycan səfərinin proqramı açıqlandı

07 / 11 / 2025, 17:22

Binəqədidə 30 nömrəli Şəhər Poliklinikasının nəzdində imtiyazlı xəstələr üçün yeni aptek fəaliyyətə başlayıb

07 / 11 / 2025, 17:06

Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib

07 / 11 / 2025, 17:01

Ağ Şəhərdə Premium Yaşam Standartları — Raffle Edition Satışdadır!

07 / 11 / 2025, 16:42

Türkiyə səfiri Ertem Şenerlə görüşüb

07 / 11 / 2025, 16:35

Ramil Usubov Moskvada Sergey Şoyqu ilə görüşüb

07 / 11 / 2025, 16:32

Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Vaqif Qurbanova Milli Qəhrəman adı verilib

07 / 11 / 2025, 16:24

Pəncəli Teymurova Milli Qəhrəman adı verilib

07 / 11 / 2025, 16:17
Bütün xəbərlər