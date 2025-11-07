AMB 7 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9612 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,1 % artaraq 2,0928 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9612
|AUD
|1,101
|BYN
|0,5699
|BGN
|1,0027
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1167
|CZK
|0,0805
|CNY
|0,2387
|DKK
|0,2626
|GEL
|0,628
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0192
|GBP
|2,23
|SEK
|0,1774
|CHF
|2,1054
|ILS
|0,5209
|CAD
|1,2036
|KWD
|5,5369
|KZT
|0,3229
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5076
|MDL
|0,0992
|NOK
|0,1664
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6033
|PLN
|0,4614
|RON
|0,3856
|RUB
|2,0928
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3035
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3057
|TRY
|0,0403
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0405
|JPY
|1,1102
|NZD
|0,9553
|XAU
|6796,082
|XAG
|82,398
|XPT
|2632,102
|XPD
|2364,947
