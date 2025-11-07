 AMB 7 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

AMB 7 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:11 - Bu gün
AMB 7 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9612 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,1 % artaraq 2,0928 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9612
AUD 1,101
BYN 0,5699
BGN 1,0027
AED 0,4629
KRW 0,1167
CZK 0,0805
CNY 0,2387
DKK 0,2626
GEL 0,628
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,23
SEK 0,1774
CHF 2,1054
ILS 0,5209
CAD 1,2036
KWD 5,5369
KZT 0,3229
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5076
MDL 0,0992
NOK 0,1664
UZS 0,0141
PKR 0,6033
PLN 0,4614
RON 0,3856
RUB 2,0928
RSD 0,0167
SGD 1,3035
SAR 0,4533
xdr 2,3057
TRY 0,0403
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,1102
NZD 0,9553
XAU 6796,082
XAG 82,398
XPT 2632,102
XPD 2364,947
Paylaş:
74

Aktual

Rəsmi

Türkiyə Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib ...

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Cəmiyyət

“Qarabağ İlmələrdə” sosial layihəsi çərçivəsində toxunan “Çələbi” xalçası Şuşa Xalça muzeyinə təhvil verildi

“44 gün 23 saat 43 dəqiqə” adlı kitab nəşr olunub

Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladları “Türk övladı” marşını səsləndiriblər - VİDEO

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Birmarket ticarətçilərlə birgə ölkədə biznesi irəli aparır - FOTO - VİDEO

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Son xəbərlər

“Qarabağ İlmələrdə” sosial layihəsi çərçivəsində toxunan “Çələbi” xalçası Şuşa Xalça muzeyinə təhvil verildi

Bu gün, 15:43

“44 gün 23 saat 43 dəqiqə” adlı kitab nəşr olunub

Bu gün, 15:04

Türkiyə Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 14:53

Azərbaycan və Türkiyədən olan şəhid övladları “Türk övladı” marşını səsləndiriblər - VİDEO

Bu gün, 14:33

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:12

Abşeron və Səbail rayonlarında oğurluqda şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:47

İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 13:33

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə noyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 13:02

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:28

Azərbaycan HDQ-nin nümayəndə heyəti Pakistana səfər edib

Bu gün, 12:10

Zəfər Parkı və Zəfər Muzeyi “PAŞA Holding” tərəfindən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təhvil verildi - FOTO

Bu gün, 12:04

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - Siyahı

Bu gün, 11:58

Anar Bağırov Vətən müharibəsi iştirakçısı olan vəkillərlə görüşüb

Bu gün, 11:52

PA sektor müdiri: Mediada xarici sözlərin yersiz istifadəsi ədəbi dilin normalarını pozur

Bu gün, 11:49

Bu ilin ilk 9 ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına göstərilən tibbi xidmətlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 11:23

ADY bayramda gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 11:13

8300 mAh batareyaya malik, sarsılmaz HONOR X9d artıq satışdadır.

Bu gün, 10:59

Natiq Məmmədli: İşimizi Prezidentin Azərbaycan dili ilə bağlı çağırışı istiqamətində qurmalıyıq

Bu gün, 10:45

Kamaləddin Qafarov: “Qarabağ Zəfərinin zirvəsində Şuşa əməliyyatı dayanır”

Bu gün, 10:39

Azərbaycandakı siyasi partiyalar Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar birgə bəyanat yayıb

Bu gün, 10:27
Bütün xəbərlər