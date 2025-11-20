 Kamaləddin Qafarov: “İşğal zamanı Ağdam böyük dağıntılara məruz qalmışdı” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “İşğal zamanı Ağdam böyük dağıntılara məruz qalmışdı”

09:05 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “İşğal zamanı Ağdam böyük dağıntılara məruz qalmışdı”

“Torpaqlarımızın 20%-ni işğal altında saxladıqları 30 ilə yaxın müddət ərzində erməni vandalları zəbt etdikləri bütün şəhər və kəndlərimizdə olmazın dağıntılar törətmiş, tarixi-mədəni abidələrimizi məhv etmiş, ölkəmizin təbii sərvətlərini talayaraq Ermənistana daşımışlar.

Lakin bütün bunlara rəğmən, məhz Ağdam şəhəri daha böyük miqyasda dağıntılara məruz qoyulmağı ilə diqqəti xüsusi olaraq cəlb edir”.

Bunları 20 noyabr Ağdam Şəhəri Günü ilə bağlı 1news.az-a verdiyi açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

O, bildirib ki, Vətən müharibəsindən sonra, artıq azad edilmiş Ağdama gələn xarici jurnalistlər buranı “Qafqazın Xirosiması” adlandırmışlar. “Hətta təxmini hesablamalara görə Erməni işğalı nəticəsində Ağdama 13 milyard 135 milyon ABŞ dolları məbləğində ziyan dəyib. Ağdam şəhəri, onun qədim keçmişin şahidi olan çox sayda tarixi abidələri, mədəniyyət, memarlıq nümunələri düşmən tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılıb”.

Millət vəkili ermənilərin zəbt etdikləri ərazilərdə beynəlxalq konvensiyaların prinsiplərinə zidd əməllər törətmələrindən də bəhs edib: “Nə qədər qəribə səslənsə də, Ağdamın işğal faktı ilə bağlı dünya ictimaiyyəti ilk baxışda yekdil mövqe ifadə etmişdi. ATƏT-in Minsk qrupunun 9 ölkəsi adından bu “hücum qətiyyətlə pislənmiş”, “işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılmasına çağırış edilmişdi”. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il 29 iyul tarixində qəbul etdiyi 853 saylı qətnamədə isə “işğalçı qüvvələrin Ağdam rayonu və digər işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması” tələb edilirdi. Lakin bütün bu tələblər sadəcə kağız üzərində idi. Reallıqda isə, Ermənistan tərəfi beynəlxalq qanunlara tabe olmaqdan yayınır, beynəlxalq təşkilatlar da rəsmi İrəvanı buna məcbur etmirdilər. Cəzasızlıq mühitindən arxayınlaşan Ermənistan Cenevrə Konvensiyaları ilə üzərinə düşən öhdəliklərini də kobud şəkildə pozaraq, Ağdam rayonunda coğrafi adların dəyişdirilməsi, oradakı mülkiyyətin talan edilməsi və ərazilərin yandırılması kimi qeyri-qanuni əməllər törədirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar bu cinayətlərin qarşının alınması üçün uzun illər ərzində bircə əməli addım belə atmadılar. Sonda Azərbaycan özü 44 günlük Vətən müharibəsində əldə etdiyi tarixi Qələbəsi ilə həm torpaqlarının işğalına son qoydu, həm də BMT Qətnamələrinin icrasını təmin etdi. O cümlədən, 10 noyabr 2020-ci il tarixində imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq 2020-ci il noyabrın 20-də Ağdam rayonunun işğal olunmuş ərazisi Azərbaycana təhvil verildi. Bununla da əsaslı şəkildə insan tələfatının qarşısı alındı. Bu gün isə Ağdam digər azad olunmuş şəhərlərimiz kimi, yenidən qurulur və özünün əsl sahiblərini yenidən qarşılamağa hazırlaşır”.

Paylaş:
100

Aktual

Rəsmi

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Cəmiyyət

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Mədəniyyət

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Siyasət

Azərbaycan və İtaliya hərbi mütəxəssisləri arasında ekspert görüşü keçirilib

XİN diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib

ABŞ Dövlət katibinin müavini Allison Huker Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Kamaləddin Qafarov: “İşğal zamanı Ağdam böyük dağıntılara məruz qalmışdı”

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN Monakonu təbrik edib

ABŞ Dövlət katibinin müavini Allison Huker Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti: Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün Mərkəzi Asiya ölkələrinə fayda gətirəcək

Son xəbərlər

Bakıda doqquzmərtəbəli binalarda quraşdırılacaq liftlərin sayı artırılacaq - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:01

Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

Bu gün, 16:58

Əli Məsimli: Üç və daha çox uşağı olan analara da erkən pensiya hüququ verilsin

Bu gün, 16:31

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Bu gün, 16:24

Deputatdan təklif: Yığım potensialının artırılması ilə bağlı işlər görülsün

Bu gün, 16:21

Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 16:04

Nazir: DSMF-nin 2026-cı il üçün gəlirləri 8 milyard 323 milyon manat nəzərdə tutulur

Bu gün, 15:57

Dünyanın idman elitası Azərbaycanda bir araya gələcək: SportAccord Convention 2026 üçün qeydiyyat açıq elan edilir

Bu gün, 15:48

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Bu gün, 15:32

PUA ilə İrandan ölkəyə külli miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:28

Ədliyyə Akademiyasında vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi başlayıb

Bu gün, 15:01

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 14:45

Bakının bu hissəsində təmirə görə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:27

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:11

“Caspian International”ın vəzifəli şəxslərinin pulunu oğurladığı həkim Aytən Səfərova imiş

Bu gün, 14:05

Növbəti köç karvanı Hadrut qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 14:03

Yerusəlimdə Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın iclası keçiriləcək

Bu gün, 13:49

Deputat: Bəzi qüvvələr 2026-cı ilin büdcə layihəsini gözdən salmağa çalışır

Bu gün, 12:53

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:50

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 12:46
Bütün xəbərlər