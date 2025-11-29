Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”
“Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin əsasını ortaq tarix, dil və mədəniyyət təşkil edir və bu yaxınlıq bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsinə imkan yaradır”.
1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Birol Akgün Azərbaycan-Türkiyə Məzunlarının Görüşündə çıxışı zamanı deyib.
O qeyd edib ki, Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar bu münasibətlərin möhkəmlənməsində strateji rol oynayır və iki ölkə arasında bir körpü funksiyasını daşıyırlar.
Akgün, həmçinin, birgə layihələrin, akademik mübadilələrin və gənclər proqramlarının gələcəkdə də davam etdiriləcəyini bildirib.
“Azərbaycan–Türkiyə Məzunları görüşü iki qardaş ölkənin gələcəyinə böyük töhfə verir”.