 Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

Qafar Ağayev14:30 - Bu gün
Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

“Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin əsasını ortaq tarix, dil və mədəniyyət təşkil edir və bu yaxınlıq bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsinə imkan yaradır”.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Birol Akgün Azərbaycan-Türkiyə Məzunlarının Görüşündə çıxışı zamanı deyib.

O qeyd edib ki, Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar bu münasibətlərin möhkəmlənməsində strateji rol oynayır və iki ölkə arasında bir körpü funksiyasını daşıyırlar.

Akgün, həmçinin, birgə layihələrin, akademik mübadilələrin və gənclər proqramlarının gələcəkdə də davam etdiriləcəyini bildirib.

“Azərbaycan–Türkiyə Məzunları görüşü iki qardaş ölkənin gələcəyinə böyük töhfə verir”.

Paylaş:
53

Aktual

Cəmiyyət

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

Siyasət

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Cəmiyyət

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Cəmiyyət

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Siyasət

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır

Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib

Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novak ilə görüşüb

Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Son xəbərlər

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Bu gün, 15:15

Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:56

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

Bu gün, 14:30

Bakıda pəncərədən yıxılan 3 yaşlı uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:22

Bakıda reyd zamanı narkotikin təsiri altında olan sürücü saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:07

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Azərbaycana qanunsuz 11 kiloqrama yaxın qızıl gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:25

Noyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bakıda məktəbli infarktdan ölüb

Bu gün, 12:36

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 12:15

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 11:49

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 11:20

Yol Polisindən sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 10:58

Zabratda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri həyatını itirib

Bu gün, 10:36

Samux sakinini Gəncədə elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 10:13

Ötən gün 43 cinayətin üstü açılıb

Bu gün, 10:03

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

28 / 11 / 2025, 21:40

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilib - VİDEO

28 / 11 / 2025, 17:53

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Beynəlxalq Simpoziumda təmsil olunub - FOTO

28 / 11 / 2025, 17:50

Baksol yolunda məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın söndürülüb

28 / 11 / 2025, 17:47
Bütün xəbərlər