 AZAL səyahət rahatlığını artırır: sərnişinlər artıq yan oturacağı əvvəlcədən bloklaya bilərlər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

AZAL səyahət rahatlığını artırır: sərnişinlər artıq yan oturacağı əvvəlcədən bloklaya bilərlər

10:26 - Bu gün
AZAL səyahət rahatlığını artırır: sərnişinlər artıq yan oturacağı əvvəlcədən bloklaya bilərlər

Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı AZAL ekonom sinifdə səyahət edən sərnişinlər üçün şəxsi məkanı və komfortu artıran yeni xidməti istifadəyə verib.

1news.az AZAL-a istinadən xəbər verir ki, artıq sərnişinlər yan oturacağı və ya bütün sıranı əvvəlcədən “bloklaya” bilərlər.

Yeni xidmət uçuş zamanı daha rahat hərəkət imkanı və geniş şəxsi məkan təmin edir. Bu yenilik AZAL-ın müştəriyönümlü yanaşmasının, fərdiləşdirilmiş səyahət həllərinin genişləndirilməsi və sərnişin rahatlığının artırılması strategiyasının növbəti addımıdır. Xidmət yalnız ekonom sinif üçün keçərlidir, biznes sinif və “Extra Legroom” kateqoriyasına aid ekonom sinif yerlərə şamil edilmir.

Xidmətin tətbiqi qaydası:

– Aviabilet alındıqdan sonra sərnişinə uçuşdan bir neçə gün əvvəl yan oturacağı bloklamaq imkanı barədə elektron məktubla müraciət göndərilir. Eyni zamanda sərnişin azal.az veb-saytının “AZAL Upgrade” səhifəsi və ya “Rezervasiyanın idarə edilməsi” bölməsinə daxil olaraq xidmətdən istifadə ilə bağlı öz təklifini edir.

– Uçuşdan əvvəl sərnişinə təklifinin qəbul olunub-olunmaması barədə məlumat göndərilir.

– Xidmətin dəyəri marşrutdan, uçuşun müddətindən və həmin anda təyyarənin doluluq səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir.

– Xidmət yalnız boş yerlər mövcud olduqda aktivləşdirilir. Əgər reys tam dolu olarsa və oturacaq digər sərnişinə verilərsə, ödəniş avtomatik olaraq geri qaytarılır və sərnişinə bu barədə bildiriş göndərilir.

Xidmətin istifadəsinə dair videotəlimatla bu keçid vasitəsilə tanış olmaq mümkündür: https://youtube.com/shorts/qgFunjJCIZw?feature=share

Paylaş:
97

Aktual

Cəmiyyət

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Siyasət

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Cəmiyyət

Emin Əmrullayev: Universitetlərimiz özlərini rəqabətə hazır etməlidir

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Qətər Əmirinə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Sevinc Fətəliyeva: Prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ikitərəfli münasibətləri möhkəmləndirir

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Şirvanda ürəyi dayanan 6 uşaq anasını xilas edən həkim kimdir? - FOTO

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: Prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ikitərəfli münasibətləri möhkəmləndirir

Bu gün, 14:18

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:11

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Bu gün, 13:34

AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 13:27

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Bu gün, 13:06

AzMİU rektoru: Beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyimiz ilbəil möhkəmlənir

Bu gün, 13:01

13 dərəcəyədək şaxta olacaq - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:24

Ali Məhkəmə: Borc faizindən faiz tutulması qanunaziddir

Bu gün, 12:17

Emin Əmrullayev: Universitetlərimiz özlərini rəqabətə hazır etməlidir

Bu gün, 12:02

Prezident İlham Əliyev Qətər Əmirinə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 11:50

FHN Yeni il bayramı ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair müraciət edib

Bu gün, 11:26

Şamaxıda 10 aylıq körpə arabadan yıxılaraq ölüb

Bu gün, 11:03

Qusarda qadın keçmiş əri tərəfindən qətlə yetirilib

Bu gün, 10:42

AZAL səyahət rahatlığını artırır: sərnişinlər artıq yan oturacağı əvvəlcədən bloklaya bilərlər

Bu gün, 10:26

m10 və Mastercard yeni rəqəmsal kartı təqdim edir

Bu gün, 10:19

2025-ci ildə itirdiyimiz məşhur SİMALAR - FOTO

Bu gün, 10:17

Bakıda ilk dəfə “ağıllı svetoforlar” quraşdırılıb - Tıxacın qarşısı alınacaq - vİDEO

Bu gün, 10:04

AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:51

“Bibiheybət” Gəmi Zavodunda kadr ixtisarı ilə bağlı yayılan xəbərlərə ASCO-dan reaksiya

Bu gün, 09:39

Ağdamda traktor minaya düşüb, sürücü xəsarət alıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 09:05
Bütün xəbərlər