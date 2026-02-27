 Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev16:50 - Bu gün
Şamaxıda zəlzələ nəticəsində dağıntı və ya insan xəsarəti barədə bu vaxtadək Fövqəladə Hallar Nazirliyinə (FHN) məlumat daxil olmayıb.

Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

Şamaxıda ikinci zəlzələ qeydə alınıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 16:05-də 3.3 maqnitudalı daha bir zəlzələ baş verib.

Zəlzələ ocağının dərinliyi 10 kilometrdir.

***

16:20

Azərbaycanda hissedilən zəlzələ olub.

Bu barədə 1news.az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, zəlzələ Şamaxıda baş verib.

Yeraltı təkan yerli vaxtla 15:52-də baş verib.

13 km dərinlikdə baş verən zəlzələnin maqnitudası 4,7-dir.

Zəlzələ episentrdə 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda 3-4 bala yaxın hiss olunub.

