 Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Qafar Ağayev15:36 - Bu gün
Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əlieyvin sərəncamı ilə Rəşad Sahil oğlu İsmayılov Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib.

1news.az nazir təyin edilən Rəşad İsmayılovun dosyesini təqdim edir:

O, 27 avqust 1979-cu ildə doğulub.

Bakı Dövlət Universitetinin “hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə bakalavr və magistr pillələrini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 2000-ci ildə “Zəhmət” kiçik müəssisəsində hüquqşünas kimi başlamışdır.

2005-2006-cı illərdə “Star LTD” MMC-də hüquqşünas, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Gəncə şəhər Auditor təşkilatında hüquqşünas-mütəxəssis, 2006-2009-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı şəhər Ərazi İdarəsinin Hüquq şöbəsində hüquq məsləhətçisi, böyük hüquq məsləhətçisi, 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı şəhər Ərazi İdarəsinin Hüquq şöbəsində böyük hüquq məsləhətçisi, 2010-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Mənzil Kommunal və təmir xidmətində hüquqşünas, 2012-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Hüquq və təşkilati təminat şöbəsinin Hüquq ekspertiza sektorunun baş məsləhətçisi, 2013-2016-cı illərdə Hüquq və təşkilati təminat Hüquqi ekspertiza sektorunun müdiri, 2016-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaat Agentliyinin Hüquq və nəzarət şöbəsinin müdir müavini, şöbə müdiri, 2018-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Aparatının Hüquq və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri, 2019-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində Aparat rəhbəri vəzifələrində işləmişdir.
O, bu təyinata qədər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 avqust 2024-cü il tarixli 251 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini olub.

Paylaş:
361

Aktual

Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Siyasət

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Rəsmi

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Rəsmi

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Cəmiyyət

206 nömrəli marşrut üzrə müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Dubay rekord sayda turist qəbul edib - FOTO

Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir

Xəz dəri məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıb

Redaktorun seçimi

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda liseydə müəllimini güllələyən şagird həbs edilib

Ukrayna “Flaminqo” raketləri ilə “Oreşkin” raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

Bakıda şagirdin güllələdiyi müəllimə palataya köçürülüb

İrşad-da “Yaşıl Cümə” gəldi – ürəklə seç! - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

206 nömrəli marşrut üzrə müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Bu gün, 17:54

Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat

Bu gün, 17:46

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 17:44

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:23

Dubay rekord sayda turist qəbul edib - FOTO

Bu gün, 17:07

“Qarabağ” “Şamaxı”ya qalib gəldi

Bu gün, 16:56

Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir

Bu gün, 16:11

Xəz dəri məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıb

Bu gün, 16:10

Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və Türkmənistan Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdırlar - FOTO

Bu gün, 15:53

Azərbaycanla İordaniya arsında gömrük sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib

Bu gün, 15:46

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 15:36

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Bu gün, 15:32

AZAL bayramlarla əlaqədar Naxçıvana səfərləri əvvəlcədən planlaşdırmağı tövsiyə edir

Bu gün, 15:14

2025-də gəmilərlə 130 min kubmetrdən çox dibdərinləşdirmə işi həyata keçirilib

Bu gün, 15:13

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin etdi

Bu gün, 15:09

Carlsberg Azerbaijan 2025-ci ili yüksək göstəricilərlə başa vurub - FOTO

Bu gün, 14:49

Statistika Komitəsinə sədr təyin olunan Azər Mursaqulov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 14:49

Lənkəranda üçuşaqlı ana üçəm dünyaya gətirib

Bu gün, 14:26

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Bu gün, 14:17

Fəzail Ağamalı dəfn olundu - FOTO

Bu gün, 13:49
Bütün xəbərlər